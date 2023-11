“Equipe da Rotam flagra assassinato em Curitiba durante patrulhamento”

Equipe da Rotam flagra assassinato em Curitiba

Uma equipe da Rotam, do 13º Batalhão de Polícia Militar do Paraná (PMPR), presenciou um assassinato na noite desta terça-feira (31), em Curitiba, capital do Estado. Os policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina pela Rua Harry Carlos Wekerlin, no bairro Sítio Cercado, quando presenciaram o crime.

De acordo com as autoridades, um indivíduo teria realizado um disparo de arma de fogo contra a vítima. Diante da situação, a PM tentou abordagem, mas o suspeito disparou contra a viatura. Houve um confronto, o homem foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

Confronto com a equipe da polícia

O sargento J. Ferraz relatou: “Esse cidadão entrou em confronto com a equipe da polícia do 13º BPM, foi neutralizado e infelizmente entrou em óbito. O Siate chegou, a vítima estava com sinais vitais, mas infelizmente também entrou em óbito”.

Os dois homens em óbito, que não tiveram as identidades divulgadas à imprensa, tinham aproximadamente 30 anos. Moradores relataram aos policiais que houve uma discussão no local antes do ocorrido.

