Empate frustrante na Ligga Arena

Reportagem: Rodrigo Monteiro

Os 18.028 torcedores que estiveram na Ligga Arena para acompanhar o jogo do Athletico contra o Operário não ficaram felizes com o que viram na noite de quinta-feira, um jogo sem gols e sem muita criatividade.

Primeira etapa na Ligga Arena ficou no 0x0, nos primeiros 15 minutos o Furacão teve 3 finalizações, porém no decorrer do jogo caiu de produtividade e só conseguiu retornar as finalizações após os 37 minutos, Zapelli e Cuello erraram muitos passes nesta primeira etapa o que contribuiu para não termos gol nos primeiros 45 minutos.

O técnico Osorio retornou com a mesma equipe que finalizou o 1° tempo e continuou com o mesmo rendimento, aos 11 minutos começou a realizar as substituições Christian e Madson entraram no lugar da dupla que mais erraram passes na primeira etapa Zapelli e Cuello, aos 17 minutos sai Fernandinho e entra o atacante Mastriani para tentar ter mais poder ofensivo o que de nada adiantou, aos 35 minutos mais duas substituições entra Jader no lugar do estreante Di Yorio e Vinicius Kauê no lugar de mais um estreante Felipinho porém de nada adiantou as mudanças o segundo tempo foi fraco e o placar não saiu do 0x0.

O próximo desafio do Athletico será fora de casa no domingo dia 18/02 as 18:30 no estádio Couto Pereira contra a equipe do Coritiba pela 10° rodada do campeonato Paranaense 2004.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª Fase – 9º Rodada

ATHLETICO 0x0 OPERÁRIO

Athletico

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Kaíque Rocha e Felipinho (Vinicius Kauê); Erick, Fernandinho (Mastriani) e Zapelli (Christian); Canobbio, Cuello (Madson) e Di Yorio (Jader). Técnico: Juan Carlos Osorio

Operário

Rafael Santos; Sávio, Índio (Vinicius Diniz), Willian Machado e Pará (Fagner Alemão); Jacy, Joseph (Lucas Hipólito) e Cássio Gabriel (Filipe Claudino); Maxwell (Marcelo Cirino), Ronaldo e Felipe Augusto. Técnico: Rafael Guanaes

Local: Ligga Arena

Árbitro: Selmo Pedro dos Anjos Neto

Assistentes: Rafael Trombeta e Sergio Henrique Monteiro Gomes

Cartões amarelos: Fernandinho, Madson, Canobbio (CAP); Pará, Joseph, Willian Machado, Rafael Santos (OPE)

Renda: R$ 518.935,00

Público total: 18.028 torcedores