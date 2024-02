Coritiba e Maringá empatam no Couto

Reportagem: Admilson Leme

O Coritiba, empatou com o Maringá por 2×2, na noite desta quarta-feira (14/02), no estádio Couto Pereira, em Curitiba , pela 9° rodada do Campeonato Paranaense de 2024.

Robson, artilheiro do Estadual, com 9 gols, marcou duas vezes para o Coxa, enquanto Rodrigo e Vilar fizeram os gols do Dogão.

O Maringá segue invicto em 2024: 5 vitórias e 4 empates.

Primeiro Tempo

O jogo começou e o primeiro gol do jogo saiu aos dois minutos, Marcos Vinícius cobrou falta para a grande área e Rodrigo subiu de cabeça, a bola desviou na defesa do Coritiba, e sobrou para Rodrigo que bateu na saída do goleiro para abrir o placar.

Aos 18 minutos, Robson cobrou falta na entrada da área e surpreendeu o goleiro Dheimison, deixando tudo igual.

Aos 37 minutos, Jamerson cruzou na grande área. Matheus Bianqui subiu de cabeça, mas mandou por cima do gol.

Aos 44 minutos, Serginho chutou de fora da área. O goleiro Pedro Morisco espalmou e a bola bateu no travessão antes de sair.

Já nos acréscimos, Figueiredo tocou para Robson, que bateu na saída do goleiro para fazer o segundo do Coritiba.

Segundo Tempo

No primeiro minuto da segunda etapa, o lateral direito, Vini Paulista chegou finalizando, mas o goleiro espalmou.

Aos 16, Matheus Bianqui teve nova chance, mas mandou na trave.

Aos 23 minutos, após cobrança de escanteio de Marcos Vinicius, Vilar subiu e cabeceou para o fundo da rede empatando a partida novamente.

Coritiba foi para cima e aos 32 minutos, Figueiredo teve boa chance após cruzamento de Jamerson, mas a finalização foi interceptada pela defesa.

Aos 40 minutos, Robson chutou e acertou a rede pelo lado de fora.

Como Fica

O Coritiba assume a liderança, com 20 pontos.

E o Maringá segue na terceira colocação, com 19 pontos.

Próximos Jogos

O Coritiba recebe o Athletico-PR neste domingo, as 18h30, no Couto Pereira, pela décima rodada do Campeonato Paranaense.

E o Maringá recebe o Cianorte, domingo às 18h30, no Estádio Willie Davids em Maringá.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª Fase – 9ª Rodada

CORITIBA 2×2 MARINGÁ

Coritiba

Pedro Morisco; Vini Paulista, Marcelo Benevenuto, Maurício Antônio e Jamerson (Rodrigo Gelado); Andrey (Sebastián Gómez), Matheus Bianqui (Brandão) e Geovane Meurer (Diogo Batista); Matheus Frizzo (Wesley Pomba), Robson e Figueiredo.

Técnico: Guto Ferreira

Maringá

Dheimison; Marcus Vinícius, Tito, Ronald, Gustavo Vilar e Caíque (Mirandinha); Rodrigo, Morelli (Bruno Lopes) e Zé Vitor; Serginho (Robertinho) e Edson Negueba (Iago Santana).

Técnico: Jorge Castilho

Local: Couto Pereira

Gols: Rodrigo 2 e Robson 18 e 50 do 1º; Gustavo Vilar 23 do 2º

Cartões amarelos: Robson, Figueiredo, Geovane Meurer (CFC);

Edson Negueba, Gustavo Vilar, Zé Vitor (MAR)

Público total: 9.726