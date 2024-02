Athletiba do centenário termina empatado

Reportagem: Fernando Plantes | Direto Couto Pereira

Um Athletiba de muita disputa e com muita emoção. E um empate em 1 a 1, na noite deste domingo (18), no Couto Pereira. O resultado deixou tudo aberto para a última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, com o Athletico seguindo na liderança da competição e o Coritiba um ponto atrás.

O primeiro tempo

O Coritiba começou o Atletiba dentro do campo do Athletico. Marcando forte a saída de jogo, os donos da casa não deixavam os rubros negros passarem do meio-campo. Mas a primeira grande chance foi de Mastriani, após falha de Fransérgio, fez o goleiro Pedro Morisco fazer um milagre. O Coxa perdeu Vini Paulista, lesionado, aos 14 minutos e Geovane Meurer entrou em seu lugar. Mas era um momento em que o Furacão já chegava com mais perigo. E aos 23 minutos Julimar teve uma avenida pela direita e com muita facilidade cruzou, Canobbio tentou, mas o gol foi do atacante Mastriani, abrindo o placar no clássico.

O Coritiba instantes depois de sofrer o gol perdeu Fransérgio também lesionado, Arílson o substituiu. Com mais posse de bola, e uma chance incrível de Matheus Bianqui que Bento salvou, os donos da casa foram até o final do primeiro tempo tentando pressionar. Mas o Athletico, apesar de falhas na saída de bola, conseguia controlar a marcação, evitando que o Coxa chegasse à área. Mas aos 50 minutos, Robson fez grande jogada com Figueiredo e Natanael cruzou para Bianqui empatar o Atletiba.

O Segundo tempo

A etapa final começou com o goleiro Bento defendendo uma cabeçada do Matheus Bianqui, quase foi o gol da virada. Após um bom chute de Felipinho defendido por Pedro Morisco, Juan Carlos Osorio resolveu mexer, colocando Di Yorio e Christian nos lugares de Mastriani e Pablo. Guto Ferreira também mexeu com Sebastián Gómez, Wesley Pomba e Brandão nos lugares de Matheus Bianqui, Matheus Frizzo e Figueiredo.

A resposta do Athletico foi Cuello, que entrou na vaga de Canobbio. Mas o Coritiba quase virou o Atletiba com um gol contra do Zagueiro Gamarra, que desviou contra o próprio gol e a bola foi na trave. Com os times cansando, o clássico foi ficando aberto, mas ao mesmo tempo tecnicamente pior. O Coxa tentava mais, mas não ameaçava o arqueiro Bento. O Furacão arriscava, mas Pedro Morisco só trabalhou em um chute de Felipinho. E o jogo acabou empatado.

Pós Jogo

Na coletiva do Coritiba o CEO Carlos Amodeo assumiu a palavra e relatou o triste dia do clube com a morte do Executivo do Futebol Junior Chávare, na manhã deste Domingo.

Outro tópico que foi indagado é referente aos torcedores “inocentes” que estão pagando coletivamente pelos erros de “bardeneiros” que foram identificados nas brigas da Vila Capanema.

E por fim, Carlos Amodeo, relatou de uma reunião junto a federação e a gestão de arbitragem, apontando erros pontuais através de imagem contra o coxa.

Na coletiva do Athletico, o personagem foi o técnico Carlos Juan Osorio que muito nervoso, batia a mão na mesa ao afirmar que o jogo foi muito ruim da sua equipe e que técnicamente o Athletiba foi muito fraco.

O mesmo falou que o time rubro negro tem que jogar igual a Seleção Brasileira de 1982.

Próximos jogos

O Coritiba na Quinta-feira (22), às 20h, em Marabá encara o Águia pelo jogo único da primeira fase da Copa do Brasil. Depois, na última rodada do Paranaense, o jogo é contra o Cascavel, domingo (25), às 16h, no Olímpico Regional.

Já o Athletico tem a semana inteira de treinos, e entra em campo também no domingo às 16h para enfrentar o São Joseense na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª fase – 10ª rodada

CORITIBA 1×1 ATHLETICO

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Fransérgio (Arílson), Vini Paulista (Geovane Meurer), Matheus Bianqui (Sebastián Gómez) e Matheus Frizzo; Robson e Figueiredo.

Técnico: Guto Ferreira

Athletico

Bento; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Julimar, Fernandinho, Erick, Felipinho e Canobbio; Pablo (Christian) e Mastriani (Di Yorio).

Técnico: Juan Carlos Osorio

Local: Couto Pereira

Renda: R$ 840.015,00

Público pagante: 22.439

Público total: 24.989

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa) e Victor Hugo Imazu dos Santos

Gols: Mastriani 23 e Matheus Bianqui 50 do 1º

Cartões amarelos: Arílson, Robson, Sebastián Gómez (CFC); Fernandinho, Erick, Felipinho (CAP)