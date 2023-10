“Eleição dos novos conselheiros tutelares em Curitiba: conheça os resultados e saiba o que vem pela frente”

Eleição de 50 novos conselheiros tutelares em Curitiba para a gestão 2024-2027

No último domingo (1º), foram eleitos 50 novos conselheiros tutelares em Curitiba (PR) para a gestão 2024-2027. A votação ocorreu em dez locais da capital paranaense, um em cada regional da cidade. O resultado provisório foi divulgado ainda no domingo.

Prazo para recursos e análise dos pedidos

Após a divulgação inicial, há um prazo de dois dias para recursos e mais cinco dias para análise dos pedidos. Somente após esse processo, a homologação final dos resultados será publicada no Diário Oficial do município pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (Comtiba).

Conselho Tutelar e seus membros

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo responsável por zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. É composto por cinco membros titulares e seus suplentes, que devem ter dedicação exclusiva. O salário dos conselheiros tutelares de Curitiba é de R$ 5.961,02. A posse dos novos conselheiros está marcada para o dia 10 de janeiro.

Atuação do Conselho Tutelar

A atuação do Conselho Tutelar deve ser baseada na Constituição Federal, garantindo os direitos das crianças e adolescentes, independentemente de orientações religiosas. É importante que o trabalho seja pautado na legislação vigente e não em interpretações religiosas.

Resultado provisório da eleição

Confira o resultado provisório da eleição dos conselheiros tutelares em Curitiba.

