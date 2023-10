Eleição para o Conselho Tutelar de Curitiba: Progressistas conquistam o dobro de vagas dos conservadores

Eleição para o Conselho Tutelar de Curitiba

A eleição para o Conselho Tutelar de Curitiba, que aconteceu neste domingo, marcou um embate forte entre conservadores e progressistas. No balanço dos resultados, porém, os grupos progressistas conquistaram o dobro de vagas dos conservadores: foram 10 eleitos em oito regionais. O balanço do Plural tem como base listas de candidatos compilados por grupos de ambos os lados.

Já entre os candidatos conservadores segundo a lista divulgada pelo Instituto Luzeiro tiveram recorde de votos e emplacaram cinco conselheiros eleitos nas regionais do Boa Vista (Diana), Boqueirão (Amanda), Matriz (Gislene), Portão (Susana) e Santa Felicidade (Márcia). No Portão a população elegeu também dois pastores, muito embora eles não estivessem em nenhuma lista de candidatos cristãos.

Os progressistas tiveram maior votação em apenas duas regionais: Pinheirinho (Raul e Mirian Peniche) e Tatuquara (Daiane). Confira abaixo o balanço de votos.

