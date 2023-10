“Câmeras de segurança flagram furto de peças de caminhão no valor de R$ 50 mil”

Imagens de câmeras de segurança registram furto de peças de caminhão em Curitiba

Na madrugada do último sábado (30), um caminhão teve peças furtadas na rua José Bassa, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O prejuízo ultrapassa os R$ 50 mil e o proprietário do veículo, Vilmar, está desesperado.

Segundo Vilmar, o caminhão está parado no meio da rua, atrapalhando os vizinhos, e é sua única fonte de renda. Os módulos do motor e da caixa de câmbio foram levados pelos suspeitos, que foram registrados pelas câmeras de segurança (assista abaixo).

Esses furtos têm se tornado cada vez mais comuns em todo o Brasil, e Vilmar agora busca identificar a placa do carro usado pelos criminosos para denunciar o caso à Polícia Civil.

Fonte: www.bandab.com.br