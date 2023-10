Confusões entre torcedores de Coritiba e Athletico marcam clássico em Curitiba

No último domingo, dia 2 de outubro de 2023, o clássico entre Coritiba e Athletico foi marcado por confusões entre torcedores, mesmo com todos os esforços para evitar incidentes. De acordo com a Polícia Militar (PM), ocorreram registros de tumultos antes e depois da partida, porém, longe do estádio Couto Pereira. As brigas aconteceram em bairros de Curitiba e da Região Metropolitana.

Confusão no bairro Pilarzinho

No bairro Pilarzinho, em Curitiba, sete pessoas foram conduzidas à delegacia e tiveram que assinar termo circunstanciado devido a uma briga. Durante a abordagem, foram encontradas com eles barras de ferro, capacetes e uma balaclava. Ao todo, 50 pessoas foram abordadas durante o tumulto, segundo a PM.

Brigas na Região Sul de Curitiba

Além disso, outras brigas ocorreram na Região Sul de Curitiba. Torcedores vestidos com as camisas de Coritiba e Athletico foram flagrados portando pedras e paus, direcionando-se aos terminais do Portão, Capão Raso, Pinheirinho e Sítio Cercado.

É importante ressaltar que a violência entre torcidas é um problema recorrente no futebol brasileiro e que medidas de segurança devem ser tomadas para evitar confrontos e garantir a integridade dos torcedores e o bom andamento dos eventos esportivos.

Fonte: Gazeta do Bairro

