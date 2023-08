“Descubra os melhores endereços para compras e lazer em Curitiba: CIC – CIE-CIC e MATRIZ – Verde Mais Cabral”

Endereços em Curitiba

A cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, conta com diversos endereços importantes. Conheça abaixo dois deles:

CIC – CIE-CIC

O CIC – CIE-CIC está localizado na Rua Sebastião Ribeiro Batista, 165. É um local de referência na cidade, onde acontecem diversos eventos e atividades.

MATRIZ – Verde Mais Cabral

A MATRIZ – Verde Mais Cabral está situada na Avenida Anita Garibaldi, 1.060. É um espaço que oferece serviços e produtos de qualidade para os moradores da região.

Fonte: g1.globo.com