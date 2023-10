“Descubra as oportunidades de emprego na Casa China e garanta sua vaga!”

A Casa China: uma empresa de sucesso no sul do Brasil

A Casa China é uma empresa que se tornou muito conhecida na região sul do Brasil devido à sua variedade de produtos domésticos e utilidades. Com mais de 25 anos de atuação, a empresa se estabeleceu como uma das principais do sul do país, mesmo sendo pouco conhecida em outras regiões.

A diversidade de produtos oferecidos pela Casa China foi um dos fatores que contribuiu para o seu crescimento. Inicialmente especializada na venda de produtos do tipo 1,99, a empresa expandiu seu mix de produtos e passou a oferecer desde ferramentas até material escolar, atendendo às necessidades dos consumidores.

Além da variedade de produtos, a Casa China também se destaca pelo bom atendimento e simpatia de seus funcionários. A empresa investe em treinamento para garantir o melhor atendimento aos clientes, o que contribui para a fidelização e satisfação dos mesmos.

Oportunidades de emprego na Casa China

A Casa China oferece diversas oportunidades de emprego para quem está interessado em ingressar no mercado de trabalho. O melhor de tudo é que não é necessário ter curso superior ou experiência prévia, já que os cargos estão relacionados ao comércio.

Trabalhar na Casa China pode ser uma ótima oportunidade para iniciar a carreira profissional, adquirir experiência e melhorar o currículo. A empresa valoriza o aprendizado no dia a dia e oferece um ambiente propício para o crescimento profissional.

Atualmente, a Casa China está com vagas abertas para vendedores, atendentes de caixa, estoquistas, auxiliares de estoque e outras oportunidades eventuais que possam surgir. Para se candidatar, basta enviar o currículo para o e-mail [email protected]

A Casa China conta com diversas unidades no estado do Paraná, principalmente em Curitiba e região metropolitana. Confira abaixo algumas das principais lojas:

Lojas em Curitiba

ÁGUA VERDE – 11h às 18h Shopping Água Verde, Lá. 01 (41) 3015-1717;

BACACHERI – 10h às 18h AV. Erasto Gaertner, 2800 (41) 3158-9108;

BAIRRO ALTO – 10h às 17h Rua Alberico Flores Bueno, 399 (41) 3503-4037;

BOQUEIRÃO – 13h às 17h Av. Mal. Floriano Peixoto, 7178 (41) 3377-6735;

CAJURU – 10h às 17h Rua Antônio Meirelles Sobrinho, 686 (41) 3266-2030;

CAMPO COMPRIDO – 9h às 17h Rua Eduardo Sprada, 4603 (41) 3016-5126;

CHAMPAGNAT – 9h às 15h Rua Padre Anchieta, 2540 Lj. 01 (41) 3027-6702;

FAZENDA RIO GRANDE – 9h às 17h Rua Itália, 187 – Nações (41) 3604-5927;

FAZENDINHA – 10h às 17h Rua Raul Pompéia, 430 (41) 3149-1030;

JARDIM DAS AMÉRICAS – 10 às 18h Rua Capitão Leónidas Marques, 480 (41) 3233-0428;

LINHA VERDE – 10h as 17h BR-116, 14005 (41) 3154-1100;

PINHEIRINHO – 10h às 17h Izzy Malls – Rua Manoel Soares Lima, 188 (41) 3153-3577;

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – 10h às 17h R7 Comercial Alameda – Al. Arpo, 2565 (41) 3586-9712;

FELICIDADE – 10h às 18h Av Manoel Ribas, 6460 (41) 3027-8339;

SITIO CERCADO – 10h às 17h Rua Izaac F. da Cruz, 3330 (41) 3023-1416;

SÍTlO CERCADO – 10h às 17h Condomínio Plaza Fácil Rua Izaac F. da cruz, 2035 (41) 99524-1867;

SÍTIO CERCADO – 10 às 17h Rua Eduardo Pinto da Rocha, 3733 (41) 99524-1867;

UBERABA – 10h às 17h Av. das Torres / Comendador Franco, 5154 (41) 34344325;

UMBARÁ – 10h às 17h Rua Nicola Pellanda, 1441 (41) 3233-7118;

XAXIM – 10h às 17h Street Center Derosso Rua Francisco Derosso, 3073 (41) 3153-3577;

AHÚ – Av. Anita Garibaldi, 1854 (41) 2170-7107;

CARMO – Av. Marechal Floriano Peixoto, 8241 (41) 3376-0305;

CENTRO CiVlCO – Rua Mateus Leme, 2324 (41) 3077-0705;

CIC – Rua Léa Moreira de Souza, 211 (41) 3082-0029;

HAUER – Av. Mal. Floriano Peixoto, 6244 (41) 3156-2678;

HUGO LANGE – Rua Augusto Stresser, 1224 (41) 3501-9981;

PINHEIRINHO – Av. Winston Churchill, 2402 (41) 3079-9391;

PORTÃO – Av. Rep. Argentina, 3091 (41) 3229-6342;