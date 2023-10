“Programa Municipal de Compostagem em Curitiba: Mudando a relação com os resíduos orgânicos”

Programa Municipal de Compostagem em Curitiba

O Programa Municipal de Compostagem, da Prefeitura de Curitiba, está avançando no mês de outubro. Coordenado pelo departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o programa tem como objetivo distribuir composteiras domésticas para que as pessoas mudem sua relação com os resíduos orgânicos que geram.

COM-POS-TE Curitiba: distribuição de kits de compostagem

O COM-POS-TE Curitiba vai disponibilizar gratuitamente 1.000 kits de compostagem nos próximos meses. No dia 20 de outubro, será realizado o lançamento do programa, com a abertura de 20 vagas. Para se inscrever, acesse o Guia Curitiba.

No dia 20 de outubro, às 15h30, o prefeito Rafael Greca irá distribuir os primeiros 20 kits de composteiras domésticas no Memorial de Curitiba.

Mudança de hábitos e preservação do meio ambiente

Segundo o diretor de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edelcio Marques dos Reis, o principal objetivo do COM-POS-TE Curitiba é promover uma mudança na relação das pessoas com os resíduos que geram.

De acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, todos somos responsáveis pelos resíduos que produzimos. A compostagem transforma os resíduos orgânicos em insumo, reduzindo a quantidade de rejeitos que vão para o aterro sanitário. A composteira também proporciona uma conexão com a terra, incentivando a compostagem em casa e contribuindo para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa.

O COM-POS-TE Curitiba é dividido em três segmentos: compostagem doméstica, realizada pelos cidadãos; compostagem nos Ecopontos; e compostagem nos pátios municipais, para resíduos de feiras livres e mercados públicos.

Família Folhas: conscientização sobre compostagem

A compostagem também é um tema de destaque durante as apresentações da Família Folhas. Nas escolas, as crianças aprendem sobre a importância da compostagem, e nos eventos da Prefeitura de Curitiba, os adultos são conscientizados sobre o assunto.

