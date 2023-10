Brasil decepciona, e empata com a Venezuela

Reportagem Admilson Leme

A Seleção Brasileira, empatou com a Seleção da Venezuela, por 1×1, na noite desta quinta-feira (12/10), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 3° rodada das Eliminatórias.

Primeiro Tempo

O Brasil como já era esperado teve mais a bola, ocupou o campo de ataque, mas encontrou uma Venezuela retrancada.

As melhores oportunidades foram com em chutes de fora da área, com Neymar aos 2 minutos, exigindo uma grande defesa do goleiro Romo.

E aos 12 minutos com uma bola que passou muito perto, por cima do gol.

Aos 38 minutos, Casemiro de fora da área, chutou rasteiro, e Romo se esticou todo para evitar o gol brasileiro.

Já aos 41 minutos, Fernando Diniz precisou mexer no time por problema físico de Danilo. Yan Couto, estreante, entrou na lateral direita. Yan é ex jogador do Coritiba, e defende o Girona da Espanha.

Segundo Tempo

No retorno para o segunda etapa, aos 5 minutos, Gabriel Magalhães cabeceou após escanteio cobrado por Neymar e marcou seu primeiro com a camisa da Seleção.

O Brasil cometeu muito erros no ataque e desperdiçou chances de ampliar.

Aos 25, o Brasil ampliou o marcador com Vini. Jr, mas neymar estava em posição de impedimento na origem da jogada e o VAR, anulou o gol.

E a Venezuela conseguiu chegar ao gol. aos 39 minutos, Savarino cruzou e Bello marcou um golaço.

Apesar da pressão brasileira na reta final, o placar seguiu.

Richarlison, chegou a seis jogos sem balançar a redes com a camisa 9 do Brasil.

A seleção sai vaiada do gramado da Arena Pantanal após empate com a Venezuela e Neymar foi atingido por saco de pipoca na saída do campo.

O lateral-direito Danilo machucou o músculo posterior da coxa. O jogador será cortado e não viajará para enfrentar o Uruguai, em Montevidéu.

Como Fica

O Brasil chega a sete pontos e está na segunda posição, atrás da Argentina, única seleção que está com 100 % de aproveitamento na competição.

A Venezuela, com quatro pontos , esta em quinto lugar.

Próximos Jogos

O Brasil volta a campo na terça-feira (17/10), contra o Uruguai, em Montevidéu, às 21h.

A Venezuela recebe o Chile, na terça-feira (17/10), às 18h.

FICHA TÉCNICA

Brasil 1 x 1 Venezuela

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data/Hora: 12/10/2023, às 21h30

Cartões amarelos: André, Richarlison (BRA); Rincón, Herrera (VEN)

Gols: Gabriel Magalhães, aos 4’/2ºT (1-0); Bello, aos 39’/2ºT (1-1)

Público Total: 40.020 presentes

Brasil: Ederson, Danilo (Yan Couto), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro (André), Bruno Guimarães (Gerson) e Neymar; Rodrygo, Vini Jr (Matheus Cunha) e Richarlison (Gabriel Jesus). Técnico: Fernando Diniz

Venezuela: Romo; Alexander González, Osorio, Ángel e Makoun; Herrera (Cásseres), Rincón (Júnior Moreno), Machís (Soteldo) e Sosa (Bello); Córdova (Savarino) e Salomon Rondón. Técnico: Fernando Batista.