“Descubra a história por trás das igrejas de Curitiba no novo livro de Irã Dudeque”

<title>Lançamento do livro "Deus entre quatro paredes: arquiteturas"</title> <h1>Lançamento do livro "Deus entre quatro paredes: arquiteturas"</h1>

<img src="https://gazetadobairro.com.br/imagens/igreja-umbara.jpg" alt="Igreja Umbará" /> Nesta quarta-feira (08), acontece o lançamento do livro "Deus entre quatro paredes: arquiteturas". O evento será realizado na Escola do Patrimônio, a partir das 18h, e contará com palestra do autor, o historiador e arquiteto Irã Taborda Dudeque. <h2>Sobre o livro</h2> O livro "Deus entre quatro paredes: arquiteturas" apresenta cinco ensaios que tentam esclarecer os antecedentes arquitetônicos e históricos de edifícios emblemáticos de Curitiba. Entre eles, destacam-se a Catedral de Curitiba, a igreja de São Pedro no bairro Umbará, as duas igrejas do Senhor Bom Jesus (Praça Rui Barbosa e bairro do Portão) e a igreja do Sagrado Coração de Jesus no bairro da Água Verde. As edificações foram analisadas como um sistema orgânico, articulado, que vincula a construção de edifícios em Curitiba à conceituação arquitetônica disponível no Ocidente e ao estágio político local, nacional e planetário, todos emaranhados em uma ação recíproca. <h2>A importância das igrejas em Curitiba</h2> Segundo Irã Dudeque, as igrejas são os mais antigos edifícios que orgulharam Curitiba e definiram suas paisagens urbanas. Para os católicos, são edifícios de significação religiosa. Já para os leigos, são marcos significativos da paisagem urbana e edifícios de importância na história municipal e regional. <h2>Informações sobre o evento</h2> <strong>Quando:</strong> 8 de novembro, às 18h <strong>Onde:</strong> Escola do Patrimônio - Rua Kellers, 63 – São Francisco <strong>Entrada:</strong> gratuita O livro pode ser adquirido pelo e-mail <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>, ao custo de R$ 20,00 o exemplar. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

