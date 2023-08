“Curso gratuito de Inglês básico: Inscrições abertas no Santuário Perpétuo Socorro”

Curso gratuito de Inglês básico no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba (PR), está com vagas abertas para o curso gratuito de Inglês básico. Qualquer pessoa com 15 anos ou mais, interessada em aprender o idioma, pode se inscrever, e também não é obrigatório que já tenha conhecimentos de língua inglesa.

A iniciativa visa proporcionar oportunidades de aprendizado do idioma universal, crescimento pessoal e inclusão social para todos, abrindo portas para o acesso a melhores oportunidades profissionais e interculturais.

Com o intuito de contribuir positivamente para a formação educacional e o desenvolvimento da comunidade, o curso de Inglês será oferecido gratuitamente e terá início na próxima quarta-feira, dia 9 de agosto, nas instalações do Centro Redentorista Santo Afonso, localizado a poucos metros do Santuário Perpétuo Socorro.

Aulas dinâmicas e interativas

O curso contará com o apoio de professores voluntários, comprometidos com a causa educacional e a transformação social por meio do conhecimento. Os alunos poderão contar com aulas dinâmicas e interativas, que abordarão as habilidades de conversação, compreensão oral, leitura e escrita em Inglês.

Segundo o administrador do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Padre Edilei Rosa Silva, CSsR, a iniciativa é parte do compromisso contínuo do santuário em colaborar com o desenvolvimento da comunidade: “Acreditamos que a educação é um dos pilares para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ao oferecer esse curso de Inglês gratuito, esperamos contribuir com a formação pessoal e profissional dos alunos, abrindo portas para novas oportunidades de vida”.

Centro Redentorista Santo Afonso (CRSA)

O Centro Redentorista Santo Afonso é conhecido por seu trabalho social em Curitiba, onde desempenha um papel fundamental em projetos voltados para a assistência e o desenvolvimento da comunidade local. Com a oferta desse curso de Inglês gratuito, a instituição reafirma seu compromisso em promover a educação como um meio para a transformação social e a construção de um futuro mais esperançoso para todos.

Inscrições e matrícula solidária

Com vagas limitadas, as inscrições para o curso de Inglês já estão abertas e podem ser realizadas diretamente no Centro Redentorista Santo Afonso. Para se matricular, é necessário ter mais de 15 anos e apresentar cópias dos documentos de identidade (RG) e comprovante de residência. Além disso, é solicitada a doação de um quilo de alimento não-perecível no momento da inscrição.

As aulas acontecerão no Centro Redentorista Santo Afonso (CRSA), localizado na Rua Ubaldino do Amaral, 204 – Alto da Glória.

Para mais informações, entrar em contato nos telefones (41) 3352-6216 ou (41) 98746-3774.

Os alimentos arrecadados com as inscrições serão doados às famílias assistidas pelo Centro Redentorista Santo Afonso (CRSA), Obra Social do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A instituição promove atendimentos psicológicos, jurídicos, de fonoaudiologia, reforço escolar, entre outros, prestados gratuitamente no Centro Redentorista Santo Afonso. Esse espaço também é utilizado pelas pastorais e movimentos do Santuário.

Serviço:

Santuário Perpétuo Socorro oferece aulas gratuitas de inglês

Início das aulas: Quarta, dia 9 de agosto de 2023.

Vagas limitadas*

Horário: 9h30

Local: Centro Redentorista Santo Afonso (CRSA) – próximo ao Santuário.

Endereço: Rua Ubaldino do Amaral, 204, bairro Alto da Glória, Curitiba/PR.

Informações: (41) 3352-6216 ou (41) 98746-3774

Fonte: www.bemparana.com.br