Coritiba completa dezessete jogos sem vitória na temporada e amplia o maior jejum da história do clube

Reportagem: Fernando Plantes

Mesmo com a recomendação da terapeuta corporal e consultora de feng shui, Katia Gonzalez para mudança de cor do fosso para verde claro, o Coritiba não conseguiu vencer.

Com a derrota em casa para o Internacional, por 1 a 0, nesta quinta-feira (22), no Couto Pereira, pela 11ª rodada, o Coxa completa dezessete jogos sem vitória na temporada e amplia o maior jejum da história do clube.

O Internacional conseguiu os três pontos fora de casa, inclusive a primeira vitória do colorado fora de seus domínios no campeonato. Com o resultado, o Inter soma 17 pontos e chega à 8ª posição. Já o Coritiba segue lanterna do campeonato, com 4 pontos, em sua pior largada de disputa na história, se comparado com a campanha do Paraná Clube em 2018, o time está muito atrás do tricolor que naquela ocasião somava 9 pontos em 11 jogos.

Na primeira etapa, nenhum dos dois times teve grandes chances de gol, mas o Coritiba foi superior. Aos 10 minutos, Bruno Gomes acertou a trave. Aos 27, o árbitro chegou a marcar um pênalti para o Coxa, mas o VAR mostrou que a falta foi fora da área. Jamerson cobrou com muito perigo para fora. A melhor chance no primeiro tempo foi aos 45 minutos, com Alef Manga, mas a finalização não foi boa. O atacante cortou o zagueiro, mas bateu nas mãos do goleiro John.

No segundo tempo, o Internacional voltou melhor. Aos 14, o Coritiba ainda perdeu uma grande chance, Robson recebeu de Marcelino Moreno e ficou na cara do gol, mas o goleiro fez uma boa defesa. Mas aos 18, Pedro Henrique é derrubado na área por Jean Pedroso e o árbitro marca pênalti para o Inter, convertido pelo atacante na primeira finalização do time gaúcho no jogo.

Apesar do gol sofrido, o técnico Zago manteve o esquema com três zagueiros até o final do jogo, sem sucesso na busca pelo empate, apesar de boas chances, principalmente na bola aérea.

O Alvi-verde volta a campo no próximo Domingo (25) em Porto Alegre ás 16 horas, onde enfrenta a equipe gremista na Arena do Grêmio.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 11ª rodada

22/06/2023

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Público: 24.241 torcedores.

Coritiba 0 x 1 Internacional

Coritiba:

Gabriel; Jean Pedroso, Benjamin Kuscevic e Thiago Dombroski (Bruno Viana); Zé Roberto (Kaio César), Andrey (Matheus Bianqui), Marcelino Moreno, Bruno Gomes (Ruan Assis) e Jamerson (Boschilia); Robson e Alef Manga.

Técnico: Antônio Carlos Zago.

Internacional:

John; Gabriel Mercado, Vitão; Renê, Fabrício Bustos; Campanharo, Rômulo Alan Patrick, Johnny (Matheus Dias); Pedro Henrique (Lucca) e Luiz Adriano (Thauan).

Técnico: Mano Menezes.

Gol: Pedro Henrique, a 20′ do 2ºT.

Cartões amarelos: Thiago Dombroski, Jean Pedroso e Robson (C); John Victor, Mercado, Renê e Gustavo Campanharo (I).

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP).