Clube de Xadrez Erbo Stenzel será renovado e modernizado

Foto: Cido Marques

O Clube de Xadrez Erbo Stenzel, localizado na Galeria Júlio Moreira, no Largo da Ordem, e administrado pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC), passará por uma grande reforma e modernização nas próximas semanas. A Secretaria Municipal de Obras Públicas será responsável pela execução das obras estruturais, que serão seguidas pela modernização do mobiliário.

A reforma vai deixar o Clube de Xadrez totalmente renovado e mais confortável para as centenas de enxadristas que frequentam o local. Com as obras, o espaço ficará fechado por aproximadamente dois meses.

A reforma incluirá a troca do piso, melhorias na iluminação e nos banheiros, além de uma nova pintura. Após a conclusão das obras, a FCC fornecerá novo mobiliário e peças de xadrez, incluindo tabuleiros, para aprimorar ainda mais a experiência dos jogadores.

O Clube de Xadrez Erbo Stenzel é um espaço que acolhe jogadores de diferentes níveis, desde amadores até grandes mestres, e é conhecido por promover encontros entre gerações apaixonadas pelo esporte. Seja para iniciantes que desejam aprender ou para jogadores experientes em busca de desafios estratégicos, o clube oferece diversas possibilidades de partidas.

O secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, ressaltou que a intervenção faz parte dos esforços de preservação e manutenção dos prédios públicos municipais. “A reforma vai melhorar significativamente o ambiente, dando mais conforto para o desenvolvimento cultural e social de quem frequenta o Clube do Xadrez”, afirmou Rodrigues.

Esta é a segunda intervenção realizada na Galeria Júlio Moreira em menos de dois anos. Em maio de 2021, a Smop modernizou a iluminação. Foram instalados 16 projetores de piso com tecnologia LED, proporcionando uma iluminação cênica com tom branco, que valoriza a arquitetura.