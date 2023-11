“Conheça a história de superação de Willian, morador do Alto Boqueirão, que enfrentou três cirurgias e continua trabalhando na área de metalúrgica”

Conheça a história de Willian, morador do Alto Boqueirão em Curitiba

Willian é um morador do bairro Alto Boqueirão, localizado na cidade de Curitiba. Ele trabalha na área de metalúrgica e possui uma experiência de anos nesse ramo. No entanto, sua jornada não tem sido fácil.

Desafios na área de metalúrgica

Willian enfrenta um desafio diário em sua profissão. Ele possui uma condição médica que afeta seus olhos, conhecida como “terceiro tone”. Essa condição já o levou a passar por três cirurgias oftalmológicas.

Superando obstáculos

Mesmo com as dificuldades, Willian não desiste. Ele é um exemplo de determinação e superação. Sua paixão pela metalurgia o motiva a continuar trabalhando e se aperfeiçoando na área.

