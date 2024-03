Brasil vence Inglaterra

Reportagem: Admilson Leme

A seleção Brasileira, venceu a seleção da Inglaterra, por 1×0, na tarde deste sábado (23/03), no estádio de Wembley, na cidade de Londres, em partida amistosa.

A vitória encerrou um jejum de seis meses sem vitórias.

A Confederação Brasileira de Futebol confeccionou um patch especial e também uma flâmula em homenagem a Zagallo. Que foi titular nas Copas de 1958 e 1962, técnico da Seleção tricampeã em 1970 e coordenador da Seleção no Mundial de 1994.

Créditos: CBF

Endrick se tornou o 4º jogar mais jovem a marcar pela Seleção Brasileira.

1º lugar – Pelé: 16 anos e 257 dias (1957)

2º lugar – Edu: 16 anos e 306 dias (1966)

3º lugar – Ronaldo: 17 anos e 228 dias (1994)

4º lugar – Endrick: 17 anos e 246 dias (2024)

5º lugar Coutinho: 17 anos e 323 dias (1961)

Primeiro Tempo

A partida começou movimentada e com bom nível técnico, o Brasil teve maior intensidade e buscou a vitória, incomodando os donos da casa.

A Inglaterra levou perigo com lance de bola parada, levando perigo pelo alto.

Aos 11 minutos, Paquetá iniciou um contra-ataque. Lançando Vini Jr nas costas da defesa, ele disparou sozinho até a entrada da área, mas tocou fraco na saída de Pickford e Walker conseguiu interceptar a bola antes de entrar no gol.

Aos 34 minutos, após bate-rebate na área inglesa, a bola se apresentou para Paquetá, que bateu livre e acertou a trave.

Aos 41 minutos, Raphinha desperdiçou grande chance, após falha da defesa da Inglaterra.

Segundo Tempo

Na volta dos vestiários, a Inglaterra teve uma ótima chance com Gordon, aos 4 minutos, onde Bento fez defesa espetacular salvando o Brasil.

Os técnicos resolveram fazer substituições e foi ai que Dorival conquistou a vitória em sua estreia.

Aos 35 minutos, Andreas Pereira lançou Vini Jr que invadiu a área e bateu cruzado. A bola explodiu em Pickford, e sobrou para Endrick empurrar para o fundo da redes do gol vazio.

No último lance do jogo em contra ataque rápido, Endrick teve chance de marcar novamente, mas parou em grande defesa do goleiro inglês.

Próximos Jogos

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira, quando encara a Espanha. O amistoso está marcado para às 17h30, no Santiago Bernabéu, em Madri. No mesmo dia, mas às 16h45, a Inglaterra recebe a Bélgica em Wembley.

FICHA TÉCNICA

INGLATERRA 0 X 1 BRASIL

Local: Wembley, em Londres

Data: 23 de março de 2024, sábado

Horário: às 16h (de Brasília)

Árbitro: Artur Soares Dias (POR)Assistentes: Paulo Soares (POR) e Pedro Ribeiro (POR)

Cartões amarelos: Bellingham (Inglaterra); Paquetá (Brasil)

GOL: Endrick, aos 34 do 2ºT (Seleção Brasileira)

INGLATERRA: Pickford; Walker (Konsa), Stones, Maguire (Dunk) e Chilwell (Joe Gomez); Rice, Gallagher (Maioo) e Bellingham (Bowen); Foden, Gordon (Rashford) e Watkins.Técnico: Gareth Southgate

BRASIL: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães (Douglas Luiz), João Gomes e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Vinícius Jr (Pablo Maia), Rodrygo (Endrick) e Raphinha (Savinho).Técnico: Dorival Júnior