Coritiba eliminado, Maringá na final

Reportagem Admilson Leme

O Coritiba, empatou com o Maringá, por 0x0, na noite deste domingo (24/03), no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

A equipe coxa branca está eliminado do Campeonato Parananese.

O Maringá ganhou o jogo de ida por 2 a 0, e vai à sua terceira decisão no torneio (2014 e 2022), e aguarda o vencedor do confronto entre Athletico × Operário.

Primeiro Tempo

Jogando com o regulamento ao seu favor, o Maringá recuado e bem fechado não possibilitou ao coritiba oportunidades de abrir o placar. E apostou nas tentativas de contra ataques.

As melhores chances do Coritiba foram na faixa dos 30 minutos, em cruzamentos de Natanael e Frizzo para finalizações de cabeça de Mauricio Antonio e Leandro Damião.

Ja nos acréscimos, Morelli recebeu na área e bateu cruzado, mas Pedro Morisco saiu bem e fez a defesa salvando o Coxa.

Segundo Tempo

Precisando da vitória Guto Ferreira fez alterações para deixar a equipe mais ofensiva.

O Coritiba seguia dominando a partida e com mais posse de bola mas com dificuldades para finalizar.

Aos 36 minutos, Vilar levou o segundo amarelo e acabou expulso. Mesmo com um jogador a mais o Coritiba não conseguiu aproveitar os espaços, e o Maringá seguiu levando a melhor nos duelos e anulando as principais jogadas do Coritiba até o apito final.

Próximos Jogos

Para o Coritiba, resta apenas a Série B. O time terá quase um mês de preparação, a estreia na segundona será no dia 20/21 de abril, contra a Ponte Preta.

O Maringá aguarda o vencedor do confronto entre Athletico × Operário.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

Semifinal – Jogo de volta

CORITIBA 0x0 MARINGÁ

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael (David da Hora), Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado (Lucas Ronier); Arílson (Matheus Bianqui), Vini Paulista (Andrey) e Matheus Frizzo (Brandão); Robson, Figueiredo e Leandro Damião.Técnico: Guto Ferreira

Maringá: Dheimison; Ronald, Tito e Gustavo Vilar; Marcos Vinícius, Morelli, Rodrigo (Júlio Rodrigues), Zé Vitor e Caíque (Max Miller); Serginho (Iago Santana) e Bruno Lopes (Robertinho).Técnico: Jorge Castilho

Local: Couto Pereira

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa) e Wagner Júnior Bonfim Ledo

VAR: Adriano Milczvski

Cartões amarelos: Matheus Frizzo, Leandro Damião, Bruno Melo, Figueiredo, Robson, Lucas Ronier (CFC); Morelli, Bruno Lopes, Rodrigo, Marcos Vinícius (MFC)

Cartão vermelho: Vilar, 37 do 2º

Público total: 24.715 (22.515 pagantes)