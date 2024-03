Em jogo muito louco, Brasil empata com a Espanha

Reportagem: Fernando Plantes

A seleção brasileira começou mal, mas reagiu e empatou um amistoso muito louco contra a Espanha, disputado hoje (26) no Santiago Bernabéu. O jogo terminou empatado em 3 a 3, teve três pênaltis, dois para os espanhóis, por sinal muito reclamado pelo Brasil.

O jogo foi intenso e teve altos e baixos da seleção brasileira. O time de Dorival saiu perdendo por 2 a 0, foi envolvido pelo rival, mas buscou a igualdade em 2 a 2 e não desistiu quando a Espanha fez o terceiro de penalti.

Endrick novamente deixou o dele, outros gols, Rodrygo e Paquetá fizeram pelo lado brasileiro. O terceiro saiu já nos acréscimos, em um pênalti marcado aos 50 minutos do segundo tempo. Na Espanha, Rodri, duas vezes de pênalti e Dani Olmo, com uma jogada espetacular, balançaram a rede.

Dorival Júnior, desta forma, fica invicto pelos dois primeiros jogos no comando da seleção brasileira.

Endrick fez seu primeiro gol no Santiago Bernabéu, antecipando o futuro que parece ser promissor, tanto com a camisa do Brasil, quanto pelo Real Madrid, o time dono do estádio.

O próximo jogo do Brasil será em 8 de junho, contra o México e depois, dia 12 de Junho enfrenta os Estados Unidos. Mas não há mais partidas antes da convocação final para a Copa América.

FICHA TÉCNICA

Amistoso da Seleção

Espanha 3 x 3 Brasil

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Data/Hora: 26/3/2024, às 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Antonio (POR)

Assistentes: Bruno Miguel Alves de Jesus e Luciano Antonio Gomez Maia (POR)

VAR: Não houve

Cartões amarelos: Le Normand, Laporte (ESP); Bruno Guimarães, Endrick, Andreas Pereira (BRA)

Gols: Rodri, 12’/1ºT (1-0); Dani Olmo, 35’/1ºT (2-0); Rodrygo, 38’/1ºT (2-1); Endrick, 4’/2ºT (2-2); Rodri, 41’/2ºT (3-2); Paquetá, aos 50’/2ºT (3-3)

Espanha:

Unai Simón, Carvajal, Le Normand (Cubarsí), Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams e Morata (Oyarzabal). Técnico: Luis de la Fuente

Brasil:

Bento, Danilo (Yan Couto), Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães (André), João Gomes (Andreas Pereira) e Lucas Paquetá; Vini Jr (Paquetá), Rodrygo e Raphinha (Endrick). Técnico: Dorival Júnior