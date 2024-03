Com golaço de Pablo, Furacão sai na frente pelo título

Reportagem: Fernando Plantes

O Furacão está muito perto do bicampeonato paranaense. Com mais um gol decisivo de Pablo, o Athletico venceu o Maringá por 1 a 0 na tarde deste sábado (30), no estádio Willie Davids.

Cuca surpreendeu á todos ao escalar um time misto no Willie Davids, Leo Godoy, Kaique Rocha, Fernandinho, Zapelli e Mastriani não começaram o jogo. Com uma formação mais de marcação, inclusive com Hugo Moura, o Furacão conseguiu impedir o jogo intenso do Dogão e foi levando o jogo no seu ritmo. Os donos da casa tinham muita dificuldade para atacar, enquanto o Rubro-Negro não acelerava. Tanto que a etapa inicial teve poucas chances reais de gol. Cada time teve uma oportunidade, mas não saiu do 0 a 0.

No segundo tempo, o Maringá passou a pressionar mais. Avançando os jogadores, o time da cidade canção começou a rondar mais a área de Bento. Cuca resolveu então colocar Alex Santana e Felipinho, tentando fazer o Athletico equilibrar as ações. O jogo estava aberto e o melhor caminho rubro-negro era com Canobbio em cima de Tito. E após uma falta do zagueiro dos donos da casa aos 33 minutos, Pablo resolveu cobrar direto a falta da lateral e acertou o ângulo, fazendo o gol que decidiu o jogo e deixou o Furacão com uma mão na taça.

O jogo da volta da final do Campeonato Paranaense será no próximo sábado (6), às 17, na Ligga Arena. Com o resultado, o Athletico joga pelo empate para ser bicampeão paranaense. Ao Maringá, só a vitória interessa, por um gol de vantagem, leva a decisão para os pênaltis e por dois ou mais, ganha o título.

Antes, entretanto, o Furacão estreia nesta terça (2), às 21h30, na Copa Sul-Americana, enfrentando o Sportivo Ameliano, no estádio General Pablo Rojas (a Nueva Olla, do Cerro Porteño), em Assunção, no Paraguai.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

Final – Jogo de ida

MARINGÁ 0x1 ATHLETICO

Maringá

Dheimison; Ronald, Tito (Negueba) e Max Miller; Marcos Vinícius, Rodrigo, Zé Vitor (Lucas Bonifácio), Iago Santana e Caíque (Júlio Rodrigues); Serginho (Robertinho) e Bruno Lopes (Mirandinha).

Técnico: Jorge Castilho

Athletico

Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Esquivel; Hugo Moura, Erick (Felipinho) e Christian (Alex Santana); Canobbio (Kaique Rocha), Julimar e Pablo (Mastriani).

Técnico: Cuca

Local: Willie Davids (Maringá)

Renda: R$ 464.300,00

Público pagante: 13.238

Público total: 13.777

Árbitro: Selmo Pedro dos Anjos Neto

Assistentes: Luis Henrique Campanhoni Amadori e Diego Fortunato

VAR: Adriano Milczvski

Gol: Pablo 33 do 2º

Cartões amarelos: Marcos Vinícius, Max Miller, Tito, Caíque, Júlio Rodrigues (MFC); Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Felipinho (CAP)

Cartão vermelho: Pedro Henrique