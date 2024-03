Um Dogão raivoso no Willie Davids

Reportagem: Fernando Plantes

Em uma noite com o time do Dogão raivoso e o Coxa completamente apático, o alvi verde foi amplamente dominado e perdeu por 2 a 0 para o Maringá, neste domingo (17), no Willie Davids, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paranaense.

Desde o primeiro minuto, quando Marcos Vinícius, ao tentar cruzar obrigou Pedro Morisco a fazer uma boa defesa, o Maringá se mostrou organizado e ofensivo. Tanto é que nem precisou de muito tempo para se impor. Com 15 minutos, o placar já marcava 2 a 0 para o time da cidade canção.

O primeiro gol saiu aos 3 minutos, após cobrança de escanteio, Tito cabeceou e a bola sobrou para Vilar, completamente sozinho na entrada da pequena área, dominar no peito, ajeitar o corpo e chutar para as redes.

Depois, aos 12 minutos, Zé Vitor chutou de fora da área, Natanael se jogou na bola e desviou com o braço. Lance que foi revisto pelo VAR e na sequência, marcado pênalti pelo árbitro. Serginho bateu com categoria no canto oposto que Pedro Morisco pulou.

Mesmo com a vantagem segura, o Maringá não diminuiu o ritmo e seguia atacando, explorando os buracos da marcação do Coxa, que não segurava o Dogão lá atrás, ao mesmo tempo em que não conseguiu finalizar nenhuma vez em direção ao gol na primeira etapa.

No segundo tempo, o Coritiba voltou com outra postura e com 3 minutos teve a sua primeira grande chance na partida. Após tabelar com Leandro Damião, Matheus Frizzo invadiu a área e chutou forte, mas o goleiro Dheimison fez a defesa. O Coxa passou a passar menos sufoco, desafogando a pressão do Maringá e ficando mais em seu campo ofensivo, mas sem conseguir grandes chances.

Mas, aos poucos, o Maringá voltou a equilibrar o duelo. Embora não fosse mais tão ofensivo e nem tivesse maior posse de bola, era o Dogão quem chegava com mais perigo, principalmente explorando os contra-ataques em velocidade pelos lados do campo. No final, um duelo mais truncado, sem as equipes conseguirem uma boa oportunidade de alterar o placar de 2 a 0.

Agora o Dogão pode perder por até um gol de diferença o duelo de volta, marcado para o dia 28, no Couto Pereira, que se classifica para a final. O Coxa precisa ganhar por pelo menos três gols de diferença para reverter a desvantagem e chegar à decisão. Se ganhar por dois gols, a disputa da vaga vai para os pênaltis.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

Semifinal – Jogo de ida

MARINGÁ 2×0 CORITIBA

Maringá

Dheimison; Ronald, Tito e Gustavo Vilar; Marcos Vinícius, Zé Vítor, Rodrigo (Lucas Bonifácio), Morelli (Robertinho) e Caíque (Max Miller); Serginho (Iago Santana) e Bruno Lopes (Mirandinha).

Técnico: Jorge Castilho

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael (David da Hora), Marcelo Benevenuto, Maurício Antônio e Jamerson; Arílson, Sebastián Gómez (Matheus Bianqui) e Matheus Frizzo (Lucas Ronier); Robson, Figueiredo e Leandro Damião.

Técnico: Guto Ferreira

Local: Willie Davids (Maringá)

Renda: R$ 143.860,00

Público total: 5.421 (5.045 pagantes)

Árbitro: Selmo Pedro dos Anjos Neto

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e João Fábio Machado Brischiliari

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa)

Gols: Gustavo Vilar, 4, Serginho, 16 do 1º

Cartões amarelos: Morelli, Tito (MAR); Natanael (CFC)