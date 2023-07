“Boqueirão Fashion: Semana da Moda de Curitiba começa com desfiles e a presença de 60 modelos”

Boqueirão Fashion: Semana da Moda de Curitiba

Os desfiles do Boqueirão Fashion, a Semana da Moda de Curitiba, começam nesta quinta-feira (27) e contam com a presença de 60 modelos. A expectativa de público é de mais de mil pessoas.

O evento Boqueirão Fashion conta com desfiles, oficinas, exposições fotográficas e encontros criativos e é realizado na Rua da Cidadania da regional, que fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430.

Entrevista com o administrador da regional Boqueirão, Ricardo Dias

O administrador da regional Boqueirão, Ricardo Dias, conversou com a CBN Curitiba sobre o tema. Confira:

Fonte: cbncuritiba.com.br