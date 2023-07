“Programação gratuita de esportes e lazer agita Curitiba neste fim de semana”

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) oferece mais um fim de semana com uma programação repleta de atividades gratuitas. O programa Juventude em Ação chega ao Boqueirão e a Corrida entre Parques vai agitar as principais áreas verdes da cidade.

Juventude em Ação

No sábado, a partir das 10h, o Juventude em Ação, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), acontece na Praça Menonitas (Rua Paulo Setúbal, 3.291, no Boqueirão). A (Smelj) vai ofertar diversas ações em prol do protagonismo juvenil tendo por objetivo despertar a consciência cidadã do jovem. Além disso, haverá diversas ações gratuitas, entre elas as apresentações do Talento Jovem, a Feira de Serviços Jovem, o Festival de Skate, Festivais Esportivos e Vivências de Lazer e a emissão de RG para os jovens.

Viva o Sábado

Todos os sábados, os curitibanos podem aproveitar as piscinas, atividades físicas e a estrutura disponíveis em unidades da Prefeitura. As piscinas ficarão disponíveis das 13h30 às 17h15, permitindo que as pessoas se divirtam mesmo no frio, já que todas são aquecidas. Os agendamentos para este sábado (29/7) ainda podem ser feitos no Guia Curitiba. Confira os locais:

Geral: das 13h às 18h

Piscinas: das 13h30 às 17h15

Clube da Gente do Boa Vista – Piscina.

Clube da Gente de Santa Felicidade – Piscina.

Clube da Gente do Bairro Novo – Piscina, quadra (agendamento), sala de ginástica (auditório).

Clube da Gente do Tatuquara – Piscina.

Clube da Gente da CIC – Piscina.

Centro da Juventude Audi União – Piscina, quadra.

Centro da Juventude Eucaliptos – Piscina (agendamento), quadra (livre), sala de ginástica (agendamento).

Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser – Piscina, quadra externa (livre).

Centro de Esporte e Lazer João Derosso – Quadra de Tênis (agendamento), quadra poliesportiva externa (grupos de cumbuca de futsal), cancha de areia (livre).

Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira – ginásio (com agendamento mensal e controle de frequência), campo de futebol americano (com agendamento mensal, com clubes junto à federação – termo de cooperação técnica), quadras de areia-livre, quadra poliesportiva (livre), pista de skate (livre).

Parque Olímpico do Cajuru – quadra de futebol sintético coberta (livre), quadra de vôlei de praia (livre), quadra de futevôlei (livre), quadra de futebol de areia (livre), futebol de campo (livre), pista de skate (livre).

Centro de Esporte e Lazer Zumbi dos Palmares – quadra poliesportiva (livre), quadra de futebol sintético (livre), quadras de areia vôlei e futebol (livre), sala de ginástica (agendamento).

Corrida entre Parques

No domingo (30/7) a 15ª edição da Corrida de Revezamento entre Parques, que faz parte do Circuito Curitiba de Corridas 2023, passará por parques e atrativos da cidade como o Museu Oscar Niemeyer, Bosque João Paulo II, Parque São Lourenço, Ópera de Arame, Pedreira Paulo Lemiski, Parque Tanguá, Bosque do Alemão, Parque Tingui e Parque Barigui. O percurso tem cerca de 20 km e será constituído de três postos de transição e a chegada. Os corredores deverão passar pelo funil montado em cada posto para transição para ent

Fonte: busaocuritiba.com