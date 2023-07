Boqueirão Fashion busca modelos de diferentes perfis para desfile em Curitiba

O casting organizado pela direção do Boqueirão Fashion – Semana da Moda de Curitiba selecionou, na primeira fase, 15 modelos com diferentes perfis, de Curitiba e da Região Metropolitana. Os desfiles acontecem nos próximos dias 27 e 28, às 19h30, na passarela da Rua da Cidadania do Boqueirão.

Os candidatos aprovados vão passar por um treinamento intensivo oferecido pelas três escolas de modelos parceiras do concurso. O curso promovido pelas agências vai garantir a regulamentação profissional dos modelos selecionados no casting, de acordo com o Sindicato de Manequins Modelos do Estado do Paraná (Simm). No próximo dia 15, será realizado um novo casting. A organização espera selecionar, ao todo, 40 modelos para participar do Boqueirão Fashion.

Diversidade

No total, participaram da pré-seleção 670 candidatos de vários bairros de Curitiba e da Região Metropolitana, entre moças, rapazes e adultos, com idade a partir dos 14 anos. O casting, de acordo com o administrador regional, Ricardo Dias, demonstrou diversidade cultural, étnica, geográfica, perfis distintos, estilos variados e amplo interesse de vários públicos pelo evento.

“O Boqueirão Fashion ganhou muita visibilidade da comunidade nos últimos anos, porque é uma grande oportunidade para a descoberta de novos talentos, além de valorizar a cadeia produtiva da moda na região e promover o lado social, a arte, a cultura e a estética”, disse.

Segundo a organização, o número de candidatos aprovados, nesta primeira etapa, superou a expectativa. Além do treinamento previsto, os modelos escolhidos para o desfile serão convidados para integrar o elenco das escolas e agências de moda participantes do Boqueirão Fashion.

É o caso, por exemplo, de Maria Luiza Giller, estudante de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná e que foi selecionada. “Estou muito feliz por ter sido selecionada para este evento que vai reconhecer e apresentar novos artistas e designers para a comunidade.”

Lágrimas de alegria

Selecionada no casting, a estudante de moda Laís Cantador, de 20 anos, moradora de Araucária, ficou emocionada com a escolha dela entre os modelos com potencial para desfile. “Eu derrubei algumas lágrimas de felicidade quando recebi a notícia”, disse. Antes do concurso, a estudante pensou em parar e quase desistir da carreira, mas a aprovação no Boqueirão Fashion renovou o desejo em seguir na profissão.

“Eu estava repensando tudo o que eu andava fazendo em relação à minha carreira de modelo, considerando dar uma pausa por estar mentalmente cansada, e essa aprovação veio justamente nesse momento, onde eu já estava querendo quase desistir. Significa muito pra mim, finalmente ter a recompensa depois de tanta dedicação e investimento, mas, principalmente, isso está sendo um sinal de nunca desistir do que a gente deseja, porque vai acontecer. Pode demorar, mas acontece”, destacou.

Modelos gêmeos

Residentes em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, os gêmeos Victor Barbosa e Gabriel da Silva Barbosa, de 23 anos, foram aprovados no casting. Para Victor Barbosa, o resultado o surpreendeu. “Eu soube do Boqueirão Fashion através de uma amiga, que me mandou mensagem sobre o concurso. Daí, eu me inscrevi juntamente com meu irmão (Gabriel), fomos participar desse casting e acabou que me selecionaram. E eu fiquei meio que surpreso, pois não esperava, mas fiquei bastante feliz”, disse.

O outro irmão, Gabriel Barbosa, reforçou a conquista e o desejo realizado com a seleção no casting. “Nossa, que legal saber que eu e ele passamos para desfilar no Boqueirão Fashion. Isso significa muito pra gente. Bom, estou muito feliz com a notícia e ansioso também, porque é algo que desejamos há bastante tempo e poder desfilar, em um evento desses, é algo incrível. Fico grato pela oportunidade”, disse.

Para os dois irmãos, a aprovação parece um sonho indescritível. “Bom é algo inexplicável, pois é algo que a gente sonha faz muito tempo, e quando isso aconteceu, foi algo do tipo: isso é um sonho?.

Experiência divertida

Estudante do 1° ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual do Paraná, Helena Pires Ayala, de apenas 15 anos, e moradora do Ahú, ficou surpresa com o resultado por conta da falta de experiência, mas garantiu que vai aproveitar a chance nas passarelas.

“Estou feliz e surpresa por ter sido selecionada. Não tenho nenhuma experiência como modelo, mas vou aproveitar muito esta oportunidade para aprender e conhecer um pouco dessa carreira. Acho que vai ser divertido”, disse.

Oficinas da Moda

Ainda dentro da programação do Boqueirão Fashion, serão realizadas também, nos próximos dias 25 e 26 deste mês, das 14 às 18 horas, nos auditórios 1, 2 e no espaço Semeador, da Rua da Cidadania do Boqueirão, as oficinas de moda. Ao todo, serão dez oficinas promovidas pelo Senai, Sebrae, Senac, Uniandrade, Centro Europeu e também ministrada por Adriana Laufer, professora de moda contratada por meio de edital da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

Na grade dos cursos, serão promovidas as oficinas de Customização de peças em jeans, Comportamento empreendedor, Moda Plus Size, Tendência, Inicio de Carreira – Posicionamento nas Redes Sociais, Coloração Pessoal, Ilustração de Moda, a Importância do Networking, Os 7 Estilos, Brechós e Empreendedorismo.

Os interessados em participar das Oficinas da Moda podem fazer, gratuitamente, as inscrições no site: gazetadobairro.com.br

Expansão

O Boqueirão Fashion cresceu e precisou ajustar o formato. A partir da edição 2023, passa a se chamar de Boqueirão Fashion – Semana da Moda de Curitiba. A mudança é resultado do sucesso anterior do Boqueirão Fashion Day, à qualidade da produção, ao engajamento do público, à credibilidade conquistada e também ante à expansão das atividades.

A programação também foi ampliada para duas etapas. Além do casting, o evento inclui ainda o encontro da cadeia produtiva, exposição fotográfica, oficinas de moda e a imersão Residência Criativa.

PROGRAMAÇÃO

– Dia 15/07 – a partir das 13h30 – casting das modelos – auditório da Rua da Cidadania;

– Dia 22/07 – a partir das 14h – prova dos looks – auditório da Rua da Cidadania;

• OFICINAS DE MODA – 25 e 26 de julho, das 14h às 18h

• DESFILES – 27 e 28 julho, às 19 horas

