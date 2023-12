“Bar com karaokê é interditado em Curitiba por perturbação do sossego e poluição sonora”

Judiciário determina interdição de bar com karaokê em Curitiba

O Judiciário determinou a interdição de um bar com karaokê no bairro Pinheirinho, em Curitiba, sob pena de multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento da ordem judicial. A liminar atende ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente da capital.

Segundo o promotor de Justiça, Sérgio Luiz Cordoni, na decisão, o Juízo da 2ª Vara Cível reconhece os argumentos do Ministério Público de que o estabelecimento, por conta de música alta, causa perturbação do sossego e poluição ambiental.

Denúncia anônima e medição de ruído

O caso foi apurado pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente a partir de denúncia anônima feita por pessoas vizinhas ao estabelecimento. A ação do Ministério Público inclui relatório de medição de ruído feito por equipe da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu), em duas ocasiões: novembro de 2020 e junho de 2023, que constatou “a emissão de ruídos fortíssimos e nocivos à população do entorno”. A liminar ainda cabe recurso.

Com informações do Ministério Público.

