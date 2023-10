Athletico 1 x 1 Botafogo e muitos apagões no Engenhão

Reportagem: Rodrigo Monteiro

O jogo no Rio de Janeiro começou no sábado as 21h e terminou no domingo as 16h, após muitos apagões na iluminação do estádio Nilton Santos, queda em todo o sistema do VAR e várias interrupções da partida no sábado a noite o juiz decretou que não haveria condições de continuar o segundo tempo da partida no sábado pois não tinha condições ideais de iluminação, ficou definido que o jogo continuaria no domingo as 15h com portões fechados.

No jogo de sábado ambas as equipes estavam bem postadas e o jogo estava bom, Tiquinho o artilheiro do Botafogo marcou o gol de cabeça aos 23 minutos do primeiro tempo após cobrança de escanteio, o gol gerou muita reclamação pois a equipe rubro negra reclamou de falta em cima do zagueiro Thiago Heleno, porém como o VAR estava desativado não foi possível rever o lance e o gol foi validado.

O Gol de empate do Athletico ocorreu aos 40 minutos de jogo, após cruzamento rasteiro da direita o atacante Pablo só empurrou a bola para o fundo da rede, gol também gerou um pouco de reclamação dessa vez do time do Botafogo pois alegavam que o atacante do Athletico estava impedido, porém sem o VAR seguiu a decisão do campo.

O segundo tempo que aconteceu no domingo seguiu com o placar de sábado e o jogo terminou no 1 a 1, com este empate o Furacão ficou com 45 pontos e está na 5° colocação, já o Botafogo segue na liderança do campeonato brasileiro com 59 pontos.

O próximo duelo do Furacão será na Ligga Arena na quarta feira 25/10 as 19h diante do América.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO

2º Turno – 28ª Rodada

BOTAFOGO 1×1 ATHLETICO

Botafogo

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá (Luis Henrique).

Técnico: Lúcio Flávio

Athletico

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho (Hugo Moura) e Esquivel; Vitor Bueno, Zapelli (Rômulo) e Pablo.

Técnico: Wesley Carvalho

Local: Nílton Santos (Rio de Janeiro)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Gols: Tiquinho Soares 23 e Pablo 40 do 1º

Cartões amarelos: Eduardo (BOT); Kaique Rocha (CAP)

Renda: R$ 1.292.630,00

Público pagante: 33.619

Público total: 36.908