Mais uma derrota no Couto

Reportagem : Admilson Leme

O Coritiba, perdeu para o Palmeiras, por 2×0, na noite deste domingo (22/10), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 28° rodada do Brasileirão.

O Zagueiro paraguaio Gustavo Gómez e o Lateral uruguaio Joaquín Piquerez marcaram os gols do Palmeiras.

Primeiro Tempo

O Coritiba começou melhor o jogo, aos 3 minutos, Robson arriscou de longe, e Weverton, fez uma defesa tranquila.

Já aos 7 minutos, após bate rebate na área, o Coritiba chegou a balançar as redes com Matheus Bianqui. Só que o VAR acabou anulado, apontando impedimento do próprio Matheus no inico da jogada.

Após a anulação do gol, o Coritiba passou a errar muitos passes, a equipe começou a ficar mais recuada e se defendendo e o Palmeiras cresceu no jogo e passou a dominar as ações.

Aos 32 minutos, Raphael Veiga cobrou escanteio e Gustavo Gómez subiu e cabeceou para abrir o placar.

Já nos acréscimos da primeira etapa, Piquerez pegou de primeira de fora da área, o rebote do escanteio, e marcou o segundo gol da equipe visitante.

Segundo Tempo

Os técnicos começaram a fazer mudanças nas equipes, buscando mudar o parâmetro da partida, que estava em muitas trocas de passes, mas sem eficiência por ambas equipes.

O Palmeiras administrou a vantagem e, sem sustos, confirmaram a vitória.

Como Fica

O Coritiba segue com 20 pontos, em 19º, e está 11 pontos atrás do Goiás, o primeiro fora da ZR.

O Palmeiras encerrou uma sequência de quatro derrota seguidas e subiu para o quarto lugar, com 47 pontos.

Próximos Jogos

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (25), no clássico contra o São Paulo. Às 20 h, no Allianz Parque.

O Coritiba visita o Santos na quinta-feira (26), às 21h30, na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 0 x 2 Palmeiras

28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 22/10/2023 (Domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Cartões amarelos: Richard Ríos (PAL); Natanael (CTB)

Gols: Gustavo Gómez, do Palmeiras, aos 32 minutos do primeiro tempo; Piquerez, do Palmeiras, aos 48 minutos do primeiro tempo;

Coritiba: Gabriel Vasconcelos: Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Samaris (Bruno Gomes), Matheus Bianqui (Andrey) e Sebastian Gómez (Fransérgio); Marcelino Moreno, Slimani (Jesé) e Robson (Garcez).

Técnico: Thiago Kosloski

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Richard Rios e Raphael Veiga (Artur); Breno Lopes (Kevin) e Flaco López (Rony).

Técnico: João Martins e Vitor Castanheira (auxiliares)