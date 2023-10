“Relato chocante: Motorista de aplicativo é vítima de assalto após pegar passageiro na Rua Vicente Machado”

Experiência de um motorista de aplicativo em Curitiba

Na primeira semana com um passageiro que eu peguei na Rua Vicente Machado eu já sofri um assalto no CIC. Ele me levou para uma biqueira, junto…

Segurança em Curitiba: relato de um motorista de aplicativo

Curitiba é uma cidade conhecida por sua segurança, mas infelizmente, nem todos os lugares são livres de perigos. Como motorista de aplicativo, tive uma experiência assustadora logo no início da minha jornada.

Na primeira semana de trabalho, um passageiro que peguei na Rua Vicente Machado me levou para uma área perigosa no CIC. Fui vítima de um assalto e fui levado para uma biqueira, onde minha segurança estava em risco.

Medidas de segurança para motoristas de aplicativo

Após esse incidente, aprendi a importância de tomar medidas de segurança para proteger a mim mesmo e aos meus passageiros. Aqui estão algumas dicas que todo motorista de aplicativo em Curitiba deve seguir:

Verifique a identidade do passageiro antes de iniciar a viagem;

Compartilhe a rota com um amigo ou familiar;

Esteja sempre atento ao seu redor;

Evite áreas perigosas, se possível;

Instale um sistema de segurança no veículo;

Denuncie qualquer incidente às autoridades;

Lembre-se, a segurança é fundamental. Mantenha-se informado e proteja-se!

