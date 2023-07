“Arraiá Tô com o MST: Comida, brincadeira e música no maior arraial de Curitiba!”

Festa Julina do MST em Curitiba

No próximo sábado, dia 22, a partir das 12h, acontecerá a festa julina do MST na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O evento, que tem entrada gratuita, está arrecadando alimentos, agasalhos e cobertores para a campanha de inverno.

A festa tem como objetivo promover a união entre a classe trabalhadora do campo e da cidade, em celebração ao novo projeto popular do Brasil. O MST no Paraná está organizando uma festa animada, com diversas atrações artísticas, como a Cia Mirabólica, Will da Pisadinha e o grupo Geração Nativa, que vem do Assentamento Eli Vive para puxar a quadrilha e animar o bailão.

No evento, serão servidas várias opções de comida, a maioria com um cardápio camponês, como quirera, arroz com carne de porco, caldos de feijão e mandioquinha. Todas as opções também terão uma versão vegana disponível. Além disso, não faltarão lanches como pastel, buraco quente, canjica, bolo de milho e pipoca.

Além da comida deliciosa, o arraiá terá muitas brincadeiras, música e diversão para toda a família. Para as crianças, haverá jogos como pescaria, boca do palhaço, argolas, oficina de bichinhos de bexiga, pintura facial, desenhos de milho, cama elástica e piscina de bolinhas.

Show de Prêmios

O evento contará com 10 rodadas de um show de prêmios, com diversas premiações incríveis. Os prêmios vão desde um kit churrasco até uma cesta da reforma agrária, vale combustível, almoço para casal, massagem relaxante e até mesmo premiação em dinheiro. Para participar, você pode adquirir a cartela do show de prêmios pelo WhatsApp (45) 99825-0519.

Confira abaixo todos os prêmios:

R$ 2.000,00 Kit churrasco com 2 kgs de picanha bovina, 2kgs de picanha suína, 2 kgs de linguiça, 1 caixinha de cerveja e 1 cachaça camponesa Almoço para casal no Restaurante Pertutti Cestas de produtos da Reforma Agrária do MST Vale de 40L de combustível Pacote de 10 sessões de massagem modeladora ou massagem relaxante 1 voucher de R$100,00 reais 257 PizzaShop Aplicação de piercing no valor de R$ 130,00 1 kit do MST com 1 avental, uma camiseta, 1 boné, uma bandeira e 1 livro 1 kit festa com bolo de 3 kgs, 80 docinhos, 80 salgados e 4 litros de refrigerante

Informações do Evento

Arraiá Tô com o MST

Data: sábado – 22/07/23

Local: Rua Senador Accioly Filho, 851, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC)

Horário: a partir do meio-dia

Mais informações: instagram.com/marmitas_daterra

