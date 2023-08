Ampliação da linha de ônibus Gabineto beneficia moradores da Cidade Industrial de Curitiba

Ampliação da linha de ônibus Gabineto beneficia moradores da Cidade Industrial de Curitiba

Os moradores da Cidade Industrial de Curitiba terão mais uma opção de transporte público a partir deste sábado (5/8). A linha 822-Gabineto, que já liga o bairro de mesmo nome ao terminal Campo Comprido, será ampliada para atender a população dos conjuntos residenciais Posiville I, II e III e Luggo Ecoville.

Ampliação da linha 822-Gabineto

A linha 822-Gabineto, que atualmente atende 2.265 passageiros por dia, terá seu itinerário estendido em 546 metros para melhor atender a demanda dos moradores da Cidade Industrial de Curitiba. O trajeto será ampliado pelas ruas Adari Fernando Visinoni, Adviga Lipinski e Irmã Genoveva Valenga, no sentido bairro; e pelas ruas Irmã Genoveva Valenga, Francisco Gorski e Adari Fernando Visinoni, no sentido Terminal Campo Comprido.

Com essa mudança, a linha Gabineto deixará de circular em trechos específicos das ruas Adari Fernando Visinoni, entre as ruas Padre José Lupacinski e Padre Estanislau Piasecki; e entre Jorge Adir Nepomoceno e Oscár Chanoski, em ambos os sentidos. Esses trechos serão atendidos exclusivamente pela linha 827 – Riviera.

A linha Gabineto passará a ter ponto final na Rua Irmã Genoveva Valenga e contará com novos pontos de parada na Rua Adari Fernando Visinoni, em ambos os sentidos.

Benefícios para a população

Com a ampliação da linha de ônibus Gabineto, os moradores da Cidade Industrial de Curitiba terão mais facilidade e agilidade no deslocamento pela região. Além disso, a inclusão dos conjuntos residenciais Posiville I, II e III e Luggo Ecoville no itinerário da linha proporcionará maior acesso ao transporte público para os moradores desses locais.

A Urbs está sempre buscando melhorias no transporte coletivo de Curitiba e região, visando atender as necessidades da população e proporcionar um serviço de qualidade.

Confira aqui o mapa com as mudanças no itinerário da linha 822-Gabineto.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.urbs.curitiba.pr.gov.br