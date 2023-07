“Alerta aos motoristas: Podas de árvores interditam Rua Inácio Lustosa durante a semana”

<title>Notícias de Curitiba - Rua Inácio Lustosa</title> <h1>Motoristas devem ficar atentos às podas de árvores na Rua Inácio Lustosa</h1> Os motoristas que circulam pela Rua Inácio Lustosa, no Centro e São Francisco, devem ficar atentos nesta semana. Desde ontem as equipes de Arborização e Produção Vegetal, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, fazem o serviço de podas das árvores do canteiro central da via. Os trabalhos vão até sexta-feira e a orientação é que os motoristas procurem caminhos alternativos, entre os horários das 8h30 às 15h30. Durante os serviços, uma das faixas da Rua Inácio Lustosa, entre a Avenida Cândido de Abreu e a Rua Parnaíba, precisa ficar interditada para o caminhão estacionar perto das árvores que serão podadas pelas equipes. <h2>Assine e navegue sem anúncios</h2> Lembre-se de assinar nosso conteúdo para ter acesso livre de anúncios. <h2>Otimização de SEO para notícias de Curitiba</h2> Para garantir que nossas notícias de Curitiba sejam encontradas facilmente pelos leitores, utilizamos as melhores práticas de SEO. Isso nos ajuda a aparecer nos resultados de busca do Google e alcançar um público maior. <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> Para ficar por dentro de todas as notícias de Curitiba e região, acesse a <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Gazeta do Bairro</a>. Lá você encontrará informações atualizadas sobre diversos assuntos.

