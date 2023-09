“Acidente de ônibus em Curitiba deixa dez passageiros feridos”

Acidente de ônibus em Curitiba deixa dez feridos

Um acidente ocorreu por volta das 8h desta quarta-feira (27) próximo ao Terminal Sítio Cercado, na região Sul de Curitiba. Um biarticulado que fazia a linha Circular Sul freou bruscamente, resultando em vários passageiros feridos.

No total, dez vítimas sofreram ferimentos leves a graves, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Todas as pessoas feridas foram levadas de ambulância do Siate e do Samu para o Pronto Socorro de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e também para o Hospital do Trabalhador (HT).

Causa do acidente

Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp), o biarticulado tinha acabado de sair do terminal e, ao fazer uma curva à esquerda próximo a um posto de combustíveis, na Rua dos Pioneiros, um veículo cruzou a frente do ônibus, obrigando o motorista a frear bruscamente para evitar uma colisão.

A viação Sorriso de Curitiba, em nota, informou que assim que tomou conhecimento do acidente, enviou uma equipe de apoio ao local para prestar assistência e lamentou o ocorrido.

