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Dia Mundial do Café: Brasil celebra liderança em data global dedicada à bebida

Consolidado como o maior produtor do planeta, país comemora a versatilidade e o impacto econômico do grão neste 14 de abril.

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Reprodução InternetDia Mundial do Café: Brasil celebra liderança em data global dedicada à bebida

No dia 14 de abril, celebra-se o Dia Mundial do Café, uma das bebidas mais icônicas e fundamentais na cultura brasileira.

O país, que ocupa o posto de maior produtor e exportador global do grão, aproveita a data para destacar a diversidade de aromas, sabores e os rigorosos padrões de qualidade  que variam desde o nível de pureza até os diferentes tipos de torra  que conquistaram o paladar internacional.

​Apesar da celebração global hoje, o calendário do café é extenso. Em 1º de outubro, comemora-se o Dia Internacional do Café, instituído pela Organização Internacional do Café (OIC). Já no cenário doméstico, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) estabeleceu o 24 de maio como o Dia Nacional, simbolizando o início da colheita nas principais regiões cafeeiras do Brasil.

​Fatos e Curiosidades: A Força Global do Grão

​Para além do prazer sensorial, o café carrega números impressionantes e uma trajetória histórica que moldou sociedades. Confira os principais destaques:

​Gigante Econômico: O café é a segunda mercadoria mais transacionada no comércio global, sendo superado apenas pelo petróleo.

​Consumo em Massa: Diariamente, a humanidade consome cerca de 2,25 bilhões de xícaras, reafirmando sua posição como uma das bebidas favoritas do mundo.

​Berço Intelectual: A primeira cafeteria surgiu em Constantinopla, no século XVI, servindo como refúgio para debates sociais e trocas intelectuais.

​Produção Exótica: O Kopi Luwak mantém o título de um dos cafés mais caros e raros do mundo, devido ao seu peculiar processo de fermentação natural no sistema digestivo das civetas.

​Combustível da Indústria: Durante a Revolução Industrial, a bebida foi essencial para manter a produtividade e o foco dos operários nas fábricas.

​Saúde e Bem-Estar: Além de estimulante, o café é fonte de antioxidantes, auxiliando no combate à fadiga, na melhora do humor e no aumento da concentração.

​Diversidade Botânica: Embora existam mais de 120 espécies catalogadas, o mercado global é dominado pelas variedades Arábica e Robusta.

​No cotidiano brasileiro, o café transcende o simples ato de beber; ele é um elemento de conexão social e uma ferramenta de trabalho indispensável, presente desde o despertar até as reuniões de negócios, reafirmando sua relevância cultural e econômica a cada safra.

Tags:
Dia Mundial do CaféCaféCoffee#BrasilAmo CaféCuriosidadesCafezinhoCultura BrasileiraAgro
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