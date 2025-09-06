RPC demite Wilson Soler, apresentador do Boa Noite Paraná

A RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, anunciou nesta sexta-feira (5) a demissão do jornalista Wilson Soler, que trabalhava na emissora havia quase 30 anos.

Desde 2021, ele era âncora e editor-chefe do Boa Noite Paraná, telejornal de maior audiência em Curitiba e um dos mais assistidos no país entre os veículos regionais da Globo.

A saída de Soler pegou colegas de redação de surpresa. Na noite de quinta-feira (4), o apresentador comandou normalmente o noticiário, sem sinalizar mudanças. Porém, na manhã seguinte, foi chamado para uma reunião emergencial, quando foi informado sobre a rescisão contratual.

Com a decisão, o Boa Noite Paraná ficará temporariamente desfalcado, já que a co-apresentadora Helen Anacleto está em licença-maternidade.

Segundo apuração do portal TV Pop, a demissão faz parte de um processo de redução de custos na emissora.

Nos últimos meses, a RPC enfrentou dificuldades financeiras semelhantes às de outras empresas de comunicação do estado. Em menos de um ano, nomes de peso como Vanessa Rumor, Solange Riuzim e Wilson Kirsche também deixaram o quadro de funcionários.