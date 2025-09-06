Izzy Mais
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Geral

RPC demite Wilson Soler, apresentador do Boa Noite Paraná

.

14
Foto: ReproduçãoRPC demite Wilson Soler, apresentador do Boa Noite Paraná

A RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, anunciou nesta sexta-feira (5) a demissão do jornalista Wilson Soler, que trabalhava na emissora havia quase 30 anos.

 Desde 2021, ele era âncora e editor-chefe do Boa Noite Paraná, telejornal de maior audiência em Curitiba e um dos mais assistidos no país entre os veículos regionais da Globo.

A saída de Soler pegou colegas de redação de surpresa. Na noite de quinta-feira (4), o apresentador comandou normalmente o noticiário, sem sinalizar mudanças. Porém, na manhã seguinte, foi chamado para uma reunião emergencial, quando foi informado sobre a rescisão contratual.

Com a decisão, o Boa Noite Paraná ficará temporariamente desfalcado, já que a co-apresentadora Helen Anacleto está em licença-maternidade.

Segundo apuração do portal TV Pop, a demissão faz parte de um processo de redução de custos na emissora. 

Nos últimos meses, a RPC enfrentou dificuldades financeiras semelhantes às de outras empresas de comunicação do estado. Em menos de um ano, nomes de peso como Vanessa Rumor, Solange Riuzim e Wilson Kirsche também deixaram o quadro de funcionários.

Tags:
RPC#GloboWilson SolerBoa Noite ParanáJornalistaJornalismoJornal#Curitiba#paranaDemissãoNotíciaHistória
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Geral

Lua de Morango atinge o auge nesta quarta-feira

Lua de Morango atinge o auge nesta quarta-feira

entenda o fenômenoGeral
Ler artigo
Ladrões no ritmo de modão.. terminam a noite no camburão!

Ladrões no ritmo de modão.. terminam a noite no camburão!

Ladrões caem com o rastreamento do celularGeral
Ler artigo
Papa Francisco morre aos 88 anos em Roma

Papa Francisco morre aos 88 anos em Roma

.Geral
Ler artigo
RG Animal

RG Animal

Governo lança sistema nacional para identificação de animais de estimaçãoGeral
Ler artigo
Cebola e alho podem causar anemia grave em cães e gatos

Cebola e alho podem causar anemia grave em cães e gatos

anemia hemolíticaGeral
Ler artigo
Curitiba registra dia mais quente do ano

Curitiba registra dia mais quente do ano

.Geral
Ler artigo
Peixe “diabo negro” é visto pela primeira vez à luz do dia

Peixe “diabo negro” é visto pela primeira vez à luz do dia

.Geral
Ler artigo
Peixe com cabeça transparente

Peixe com cabeça transparente

Mistério do fundo do marGeral
Ler artigo
Raro alinhamento de sete planetas poderá ser observado em 2025

Raro alinhamento de sete planetas poderá ser observado em 2025

Fenômeno único ocorrerá em 28 de fevereiro e só será repetido no ano de 2492Geral
Ler artigo
Entrevista com o presidente do Sindaruc Paulo Salesbran

Entrevista com o presidente do Sindaruc Paulo Salesbran

Geral
Ler artigo
Preguiça? Eu?

Preguiça? Eu?

Geral
Ler artigo
Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio: A Origem do Setembro Amarelo

Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio: A Origem do Setembro Amarelo

Geral
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolGazeta do BairroCoritibaBrasileirãoAthletico#corinthiansCampeonato Brasileiro#parana#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas