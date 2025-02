Peixe “diabo negro” é visto pela primeira vez à luz do dia

Um grupo de biólogos registrou um evento inédito nas Ilhas Canárias, na Espanha: um peixe da espécie Melanocetus johnsonii, conhecido como diabo negro, foi flagrado nadando próximo à superfície em plena luz do dia.

O avistamento ocorreu em 26 de janeiro, a cerca de dois quilômetros da costa de Tenerife, e foi compartilhado pela ONG Condrik Tenerife no Instagram no último dia 5.

Veja o vídeo 📹: Peixe Diabo Negro

O episódio é considerado histórico, já que esse animal costuma viver em profundidades que variam entre 200 e 2 mil metros.

O diabo negro, popularmente chamado de rape abissal, é caracterizado por um apêndice dorsal luminoso, resultado da ação de bactérias simbióticas, que serve para atrair presas.

A aparência peculiar da espécie já foi retratada no filme de animação Procurando Nemo.

Cena da animação Procurando Nemo, quando os personagens Dory e Marlin se distraem seguindo uma luz no fundo do mar e deparam com um "peixe diabo negro" — Foto: Reprodução

Os cientistas ainda não sabem ao certo por que o peixe foi encontrado em águas rasas. Entre as hipóteses levantadas estão doenças, correntes oceânicas ascendentes ou tentativa de fuga de um predador.

Diante da constatação de que o animal não sobreviveria na superfície, os pesquisadores o levaram para o Museu de Natureza e Arqueologia (MUNA), em Santa Cruz de Tenerife, onde será estudado em detalhes.