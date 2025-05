Ladrões no ritmo de modão.. terminam a noite no camburão!

Seis indivíduos, três homens e três mulheres, foram presos em flagrante na noite deste sábado (24) suspeitos de furtarem ao menos 26 celulares durante o Curitiba Country Festival, realizado em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o grupo teria vindo de São Paulo com o objetivo de cometer os crimes durante o evento.

A prisão ocorreu após uma das vítimas rastrear seu aparelho e localizar o sinal em um hotel no Centro da capital paranaense.

No local, os policiais encontraram os suspeitos, que apresentaram versões contraditórias sobre os fatos.

Os celulares furtados foram localizados com os detidos, e a polícia confirmou que os crimes ocorreram principalmente em meio à multidão, durante o show e na fila para os banheiros.





Celulares apreendidos podem ser recuperados pelas vítimas. Foto: PMPR



A Polícia Militar orienta quem teve o celular furtado a procurar a Central de Flagrantes, no bairro Portão, ou entrar em contato pelo telefone (41) 3212-6100.

A policia ressalta a importância de informar o IMEI do aparelho no momento da confecção do BO. Esse dado é essencial para o rastreamento dos aparelhos.

O IMEI pode ser localizado na caixa do aparelho, na nota fiscal ou nos dados da conta do Google ou do IOS vinculada.