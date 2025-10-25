Izzy Mais
Conth Contabilidade
Geral

Governo define valores regionais do gás de cozinha para o novo programa

Gás do Povo

12
Governo define valores regionais do gás de cozinha para o novo programa

O governo federal divulgou os valores de referência do botijão de gás de 13 quilos que serão adotados em cada estado dentro do programa Gás do Povo, iniciativa que substituirá o Auxílio Gás a partir de novembro.

A medida amplia o número de beneficiários, que passará de 5,1 milhões para 15,5 milhões de famílias em todo o país.

Diferente do modelo atual, em que o valor era repassado em dinheiro às famílias inscritas no CadÚnico, o novo programa oferecerá um vale para retirada gratuita do botijão em revendedoras autorizadas.

Atualmente, o Auxílio Gás paga, a cada dois meses, cerca de R$ 108, valor equivalente à média nacional do preço do botijão de 13 quilos.

A portaria com os valores regionais de referência foi publicada no Diário Oficial da União no último sábado (18). Confira quanto custará o botijão em cada estado:

Estado

Preço (R$)

Acre 122,12

Alagoas 91,49

Amapá 114,17

Amazonas 94,89

Bahia 101,36

Ceará 102,13

Distrito Federal 95,52

Espírito Santo 93,74

Goiás 98,32

Maranhão 97,81

Mato Grosso 125,05

Mato Grosso do Sul 98,67

Minas Gerais 94,19

Pará 105,24

Paraíba 94,88

Paraná 96,00

Pernambuco 89,67

Piauí 101,56

Rio de Janeiro 92,12

Rio Grande do Norte 101,03

Rio Grande do Sul 93,96

Rondônia 108,34

Roraima 113,00

Santa Catarina 97,64

São Paulo 96,51

Sergipe 102,84

Tocantins 111,77

#BrasilGásGás de cozinhaBenefícios#governoPreço#saúdeConsumo
