Igreja recebe carro avaliado em R$ 6 mil, mas descobre R$ 9 mil em multas

Uma doação feita por uma fiel a uma igreja acabou se transformando em dor de cabeça financeira para a instituição.

O bem oferecido foi um automóvel modelo Gol Bola, avaliado em aproximadamente R$ 6 mil à época, mas que acumulava mais de R$ 9 mil em multas e débitos, valor superior ao do próprio veículo.

A situação veio à tona quando o pastor responsável pela igreja constatou as pendências e decidiu gravar um vídeo relatando a surpresa e a indignação com o ocorrido.

De acordo com o religioso, a doação, que deveria contribuir com a instituição, acabou gerando uma obrigação financeira inesperada.

No vídeo, o pastor afirmou acreditar que houve má fé por parte do doador, uma vez que os débitos existentes no veículo deveriam ter sido informados ou regularizados antes da transferência da propriedade.

O episódio aconteceu por volta de 2020 e passou a ser citado como um alerta para instituições religiosas e entidades que recebem doações de bens móveis.

O caso reforça a importância da verificação prévia da documentação e da situação financeira dos bens doados, a fim de evitar prejuízos futuros.