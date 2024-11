Athletico registra maior público da história da Ligga Arena em derrota para o Vitória

A derrota do Athletico Paranaense para o Vitória por 2 a 1, no último sábado (2), marcou uma noite histórica para o clube, apesar do resultado amargo. O jogo levou o Furacão de volta à zona de rebaixamento, mas estabeleceu um novo recorde de público na Ligga Arena, com 40.047 pagantes e 40.666 presentes no estádio, superando a marca anterior registrada na final da Copa Sul-Americana de 2018.

Na ocasião, o público presente foi de 40.263, com 39.618 pagantes, quando o Athletico enfrentou e venceu o Junior Barranquilla, da Colômbia, conquistando o título continental.

A alta adesão dos torcedores se deu após uma intensa campanha de mobilização promovida pelo Athletico durante a semana, incentivando o apoio ao time. A estratégia surtiu efeito após a vitória do Furacão contra o Cruzeiro na rodada anterior, que havia retirado o time da zona de rebaixamento, gerando grande procura por ingressos e levando ao esgotamento das entradas.

Maiores públicos da história do Athletico e da Ligga Arena:

1. Athletico 1x2 Vitória (Brasileirão 2024) – 40.047 pagantes (40.666 total)

2. Athletico 1x1 Junior Barranquilla (Sul-Americana 2018) – 39.618 pagantes (40.263 total)

3. Athletico 1x0 Internacional (Copa do Brasil 2019) – 38.490 pagantes (39.772 total)

4. Athletico 1x1 Flamengo (Brasileirão 2024) – 38.641 total

5. Paraná Clube 1x0 Internacional (Série B 2017) – 39.414 total

6. Austrália 0x3 Espanha (Copa do Mundo 2014) – 39.375 total

7. Athletico 0x1 Flamengo (Copa do Brasil 2022) – 38.054 pagantes (39.360 total)

8. Athletico 1x0 Palmeiras (Libertadores 2022) – 37.932 pagantes (38.963 total)

9. Athletico 3x0 Maringá (Paranaense 2024) – 36.692 pagantes (37.758 total)

10. Athletico 0x2 Flamengo (Copa do Brasil 2023) – 36.546 pagantes (37.842 total)

A partida se torna, assim, um marco na história do clube, evidenciando a força da torcida rubro-negra e o apoio incondicional ao Furacão, mesmo em um momento de dificuldade no Campeonato Brasileiro.

-------------------------------------------------------------

🤔🛠🚿

"Pensou em Elétricos e Hidráulicos"

@ads_eletro no Instagram

Fone: (41) 3035-5996