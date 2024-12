Empate Complicado em Confronto Direto

Na noite deste domingo (01/12), o Athletico Paranaense empatou com o Fluminense por 1 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.





O confronto atraiu um público de 41.375 torcedores, marcando o segundo maior público da história do estádio.





Primeiro Tempo





A partida começou intensa, com um gol logo no primeiro minuto. Nikão cobrou falta, Thiago Heleno desviou de cabeça, e a bola sobrou para Belezi, que finalizou com precisão no canto, abrindo o placar para o Athletico.





O Fluminense respondeu rapidamente, aos 5 minutos, Serna avançou pela área e cruzou, mas Mycael que fez boa defesa e evitou o gol de Kauã. Aos 13 minutos, Esquivel arriscou de longe, mas Fábio defendeu com facilidade.





Aos 17 minutos, após escanteio de Arias, Thiago Santos cabeceou no canto, mas Mycael realizou mais uma grande defesa.





No minuto seguinte, Cuello arriscou de fora da área, forçando Fábio a trabalhar novamente. Aos 29 minutos, Nikão pegou o rebote de um escanteio e chutou com perigo, mas a bola passou rente ao gol.





Aos 35 minutos, Arias tentou um chute cruzado, e a bola tocou no braço de Godoy. Após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti. Arias cobrou, mas Mycael brilhou ao defender com eficiência.





No final do primeiro tempo, o goleiro Léo Linck foi expulso após protestar com a arbitragem no banco de reservas.





Segundo Tempo





O jogo seguiu equilibrado, mas sem novas alterações no placar.





O gol de empate aconteceu aos 19 minutos, com um passe de Ganso e uma finalização certeira de Arias, que acertou o ângulo.

Situação na Tabela

Com o empate, o Athletico Paranaense alcançou 42 pontos e permanece na 14ª posição, quatro pontos acima da zona de rebaixamento. O Fluminense, por sua vez, ocupa a 16ª posição, com 40 pontos. Nas últimas rodadas, o Athletico enfrentará o Bragantino em casa e encerrará sua participação contra o Atlético-MG em Belo Horizonte.

No final da partida, o jogador foi expulso após dar um empurrão em Canobbio.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2024

36ª rodada – 01/12/2024

Athletico 1 x 1 Fluminense

Athletico: Mycael; Léo Godoy, Lucas Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel (João Cruz), Felipinho e Christian (Canobbio); Nikão (Erick), Cuello, e Pablo (Emersonn). Treinador: Lucho González.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; F. Bernal, Martinelli (Ganso), Lima; Kevin Serna, Jhon Arias e Kauã Elias (Cano). Treinador: Mano Menezes.





Local: Ligga Arena, Curitiba

Gols: Lucas Belezi (1º T – 1’) para o Athletico; Jhon Arias (2º T – 19’) para o Fluminense.

Cartões amarelos: Christian (Athletico); Lima (Fluminense).

Cartões vermelhos: Léo Linck (Athletico); Ganso (Fluminense).

Renda: R$ 1.026.845,00

Público: 41.375

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Fabríni Bevilaqua Costa (FIFA-SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA-RN)

