Curitiba têm o 1º Grupamento de Bombeiros independente da Polícia Militar

O prefeito Rafael Greca, acompanhado do secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Pericles de Matos, e do Comandante do 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, Coronel Fábio Félix Pedroso, recebeu nesta quinta-feira (6) 12 soldados formandos do Corpo de Bombeiros que fazem parte do primeiro grupamento independente da Polícia Militar.

“Neste momento, estamos instituindo estes formandos como os primeiros bombeiros de Curitiba com corporação própria. Eles compõem o mesmo grupo da Defesa Social, Guarda Municipal, polícias Civil e Militar, todos trabalhando pelo bem da comunidade” disse o prefeito Rafael Greca.

São 18 formandos, conforme a lista abaixo, que vão trabalhar nos nove postos da capital. Eles receberam formação teórica e prática e estão prontos para os desafios, como explica o Coronel Félix:

“É a primeira turma independente da Polícia Militar. Eles foram muito bem preparados. Destaco a qualificação destes profissionais, que operam equipamentos de alta tecnologia e que vão acrescentar muito no atendimento à população”.

Entre os novos bombeiros estão cinco mulheres. A soldado Aline Cristine Lepienski conta que sempre desejou ser bombeira. “Eu sempre admirei os bombeiros por prezarem pela segurança do próximo. Um trabalho altruísta, muito bonito com o qual sempre sonhei”.

Emancipação

O secretário de Defesa Social destacou a importância de unir as forças de segurança, Bombeiros, Defesa Social e Defesa Civil, em prol da população. “Vão servir Curitiba. Nosso agradecimento a cada um deles. Temos anjos que não usam asas, mas fardas para nos proteger”.

Proteção que o soldado Victor Hugo Gumz de Azevedo busca na família quando sai e volta para casa. “O meu desejo de ser bombeiro foi construído ao longo do tempo, sempre quis vestir esta farda. Hoje, pai de gêmeas, vejo que fiz a escolha certa. Ao sair de casa, recebo o carinho delas e da minha esposa, que me encorajam a seguir. Defendendo o próximo, defendo a minha família”, conta.



A emancipação dos bombeiros da Polícia Militar teve início em dezembro e foi consolidada neste ano, com a formatura dos novos bombeiros. A capital tem nove postos, dos quais seis estão no 1º Subgrupamento composto pelos postos do Portão, Centro, Boqueirão, Bairro Novo e CIC. É o maior em termos de área de atuação e população, prestando atendimento a 44 bairros das regiões Centro-Sul e Oeste de Curitiba.

O 2º Subgrupamento é composto pelos postos do Cabral, Bairro Alto, Pilarzinho e Santa Felicidade. Corresponde à porção Norte de Curitiba e atua em 31 bairros. O 3º subgrupamento é composto pelo efetivo do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios e Desastres. É responsável pelo Atendimento ao Público, realização de Vistorias, Fiscalizações e Análises Técnicas, bem como participação em Ações Integradas de Fiscalização Urbana.

Estiveram presentes na solenidade a secretária da Comunicação Social, Cinthia Genguini; o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Eduardo Pijak Jr; o superintendente da Guarda Municipal, inspetor Carlos Celso dos Santos Júnior; o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Nelson de Lima Ribeiro; o chefe de Prevenção da Defesa Civil, Cristiano Gozdecki; o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcelo Fachinello; os vereadores Mauro Bobato, sargento Tânia Guerreiro e Alexandre Leprevost; o major do 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros, David Daniel Simão, e representantes da corporação.

Formandos

1 – Sd. BM Alessandro Wandembruck Ferreira

2 – Sd. BM Samuel Wesley Portela

3 – Sd. BM Giovana Cupka

4 – Sd. BM Aline Cristine Lepienski

5 – Sd. BM Amanda Regina de Andrade

6 – Sd. BM Jonathan Veiga Eduvirges

7 – Sd. BM Gustavo Henrique Gerlach de Almeida

8 – Sd. BM Victor Hugo Gumz de Azevedo

9 – Sd. BM Reginaldo Alexandre Borges

10 – Sd. BM Beatriz Danielle

11 – Sd. BM Marcus Vinícius Gonçalves De Siqueira

12 – Sd. BM Luiz Gustavo Barretto

13 – Sd. BM Henry Michel Gadomski

14 – Sd. BM Gabriel Mattos Retexin

15 – Sd. BM Pedro Henrique Alves Martins

16 – Sd. BM Davi de Andrade

17 – Sd. BM Alan Dionisio Falkoski

18 – Sd. BM Guilherme Stanger