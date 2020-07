Para ajudar os funcionários a enfrentarem a pandemia e controlarem a ansiedade enquanto permanecem em home office, a RP Info, especializada em soluções ERP para o varejo, adere ao Projeto Aconchego Literário, que entrega livros em casa para a sua equipe. A RP Info Sistemas é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar e está reinventando o seu RH nesta pandemia para conseguir manter a qualidade de vida dos seus colaboradores.

Segundo a gerente de RH da RP Info, Leidiana Brancher, a empresa acredita que a literatura é uma ferramenta poderosa para minimizar os efeitos da pandemia. “Além de se proteger contra o Covid-19, precisamos cuidar da nossa mente, pois este momento exige muito de nós e precisamos nos manter fortes e equilibrados para não sermos afetados psicologicamente”, afirma.

A gestora conta que a empresa decretou o home office logo no início da pandemia, assim que foi determinado o fechamento das escolas. “Somos uma empresa de capital humano, por isso, nos adiantamos às normas, regulamentações e decretos, tudo para garantir a maior segurança possível aos nossos colaboradores”.

Para ajudar na adaptação ao home office, o RH preparou diversos materiais com dicas para manter a concentração, o foco e a disciplina. Também foi feita uma série de vídeos e e-book sobre o controle da ansiedade, assinado por Leidiana, que também é coach.

“Neste momento de pandemia, percebemos o quanto é importante trabalharmos o RH focados no desenvolvimento e engajamento do colaborador. Vimos que as nossas ações para criar um ambiente leve, ético e transparente conseguiram gerar forte identificação e comprometimento do colaborador com a marca. Isso foi essencial para que todos continuassem realizando as mesmas funções e no mesmo nível de qualidade em home office”, destaca.

A empresa manteve os atendimentos aos seus clientes e, nesta pandemia, atendeu diversos supermercados que inauguraram lojas com os sistemas ERP da RP Info.