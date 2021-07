Refletindo aqui sobre as irresponsabilidades do homem sobre o homem, podemos considerar o poder como insensível e até mesmo irracional. Mas não é. Muitas vezes até parece, mas, de maneira geral, é muito competente na arte de sustentar-se no poder.

Muitas ações irracionais são defendidas e colocadas em prática em nome da governabilidade e, por mais estranho que pareça, em nome do bem comum.

Na verdade, poucos governantes têm como principal preocupação o bem comum. Em primeiro lugar vem sempre a luta pelo poder, seguida da defesa de estar fazendo o melhor fazendo “tudo certo”.

A principal prova disto é não encontrarmos ninguém que tenha reconhecido ter sido um mau governante, por pior que tenham sido suas atitudes e ações.

Outro detalhe fundamental é ver como lutam para manter o poder. Assim como se debatem para continuar ao lado do novo comandante. E nos momentos de crise (por governar mau ou outro motivo), sempre vão exigir sacrifícios de lucros, ganhos e salários para os empresários e os assalariados, nunca para os ministros, parlamentares juízes, graduados em geral dentro dos altos cargos públicos.

Os do supremo e outros assemelhados com garantia de emprego vitalício, todos podem trabalhar em casa sem perder um centavo de seu salário. Assim também os parlamentares e chefes de executivos, que têm a garantia absoluta de manter todos os benefícios até o fim do mandato (em geral conseguindo sempre um novo mandato).

Nem mesmo a grande imprensa que tanto cobra de quem não está alinhado com seus interesses ousa reclamar ou alertar para a possibilidade de algum corte nos grandes salários pelo simples fato de correr o risco de perder as fabulosas verbas que os sustentam.