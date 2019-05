A gastronomia se reinventa dia a dia. Novas tendências de pratos e ambientes surgem a todo o momento. Sejam os food trucks ou vilas gastronômicas, as novidades estão a todo vapor, porém, como toda moda, uma hora ela fica para trás. Restaurantes ficam ilhados e perdidos após a clientela se acostumar com o que fora novidade um dia. Alguns estabelecimentos seguem por vários anos, apostando justamente naquilo que é clichê, mas funciona: a cozinha familiar.

Alê Gonçalves, chef executivo e sócio da Organização Pistache, composta por restaurantes e marcas online, entre elas a Pistache – Pizza & Gastronomia, explica que em Curitiba existe uma explosão de vilas gastronômicas, locais que possuem operações diversificadas de alimentação e bebidas, com opções nacionais e internacionais e estrutura montada em contêineres coloridos. Alê avisa que com tantas vilas sendo abertas, o cliente se cansa daquela tendência rapidamente. “Nosso mercado é muito exigente. Abriu uma vila gastronômica, foram abrindo várias e já tem mais de 15 na cidade de Curitiba, número bastante elevado”, critica o chef.

A Pistache Pizza & Gastronomia decidiu partir para outro caminho, que envolve um cardápio familiar. Alê explica que o estabelecimento procura atender todos os tipos de clientes. “Somos especializados em pessoas, em atender pessoas, por isso temos um cardápio variado. A família gosta da Pistache exatamente por essa variedade gastronômica: a criança quer comer o sanduíche, o pai quer comer uma massa e a mãe quer comer algo mais leve. A gente trabalha num conceito forte aliando boa comida, local agradável e atendimento de excelência”, completa. “Preparamos tudo do zero e prezamos por nossos produtores e fornecedores locais”

A marca Pistache é forte no Paraná há mais de trinta anos, sendo referência de gastronomia, oferecendo pratos de qualidade em um ambiente agradável, confortável e aconchegante. O restaurante fica localizado no charmoso Bairro do Jardim Social, na avenida Nossa Senhora da Luz, 1525, em uma casa com arquitetura de construção em tijolinhos aparentes, trazendo muito requinte ao local.