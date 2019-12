Depois de um ano com mudanças na legislação trabalhista, será que o mercado de trabalho para temporários melhorou? Pode apostar que sim! A Associação de Agências de Trabalho Temporário (Asserttem) apontou em um levantamento recente que, seguindo a onda dos

últimos cinco meses do ano, devemos ter mais contratações do que as 570 mil da previsão feita em setembro, podendo aumentar em mais 7 mil vagas! O trabalho temporário para 2020, portanto, será uma realidade consolidada!

Hallison Firmino , analista de recrutamento da RH NOSSA , sente que o mercado está aquecido e a demanda que estava equilibrada em junho, já está em uma curva ascendente para cima: “Surgiram inúmeras vagas dentro de um nível que, posso afirmar, é uma melhora se compararmos 2019 com 2018. Em dezembro já sentimos que algumas empresas começaram a ter uma demanda maior de trabalho na questão das vagas temporárias pela demanda excedente de trabalho, com novas vagas” explica.

Otimismo está em alta

Eliane Catalano , que é Coordenadora de Recrutamento e Seleção da RH NOSSA , entendeque muito deste crescimento é devido ao otimismo por parte dos empresários. O ano de 2019 começou de maneira bem otimista e, mesmo que no meio do ano estas vagas estivessem um pouco congeladas, agora o cenário é diferente: “Tivemos alguns incentivos e, este otimismo, está voltando. Muitas empresas tiveram uma movimentação extra por conta de eventos e feiras, principalmente no segmento automotivo. O segmento agrícola também foi muito bem neste ano. No geral, precisamos considerar que a chegada do final do ano traz necessidades sazonais pontuais, principalmente nos setores de produção e logística”.

2020: Pode se preparar!

Catalano reforça ainda que toda a questão legal para terceirização e temporário acabouabrindo o leque e as empresas estão buscando esta mão de obra muito mais do que antes:“Temos agora mais de 2500 funcionários, entre temporários e terceirizados. O ano de2020, se seguir esta tendência, e, acredito que seguiremos, vamos ter muito mais gente empregada como temporária. É uma porta para conseguir uma vaga efetiva” conclui Catalano.

Sobre a RH NOSSA

Criada em Curitiba no ano de 1993, a RH NOSSA se dedica em buscar soluções para contratação de pessoas para contratações efetivas, trabalhos temporários e terceirização de pessoal. Os profissionais são especializados em definir as melhores estratégias, de acordo com as necessidades da empresa-cliente. O leque de serviços abrange todo o processo de recrutamento, seleção, orientação e contratação de profissionais para trabalhos permanentes e temporários. Além disso, desenvolve projetos especiais. A RH NOSSA cuida do recrutamento, de todo o processo legal das contratações e também do gerenciamento das equipes.

Fonte: KAKOI Comunicação www.kakoi.com.br