Como ponto de encontro de aposentados ou não, um local marcante do Capão Raso é conhecido como o Bar do Gaucho, que na verdade é uma mercearia, um armazém ou loja em geral.

Pois bem, ante a receptividade e simpatia do Gaucho sempre vamos nos deparar com os mais diversos tipos de “fregueses” como neste exemplo do dia 28 de março último, que por volta do meio-dia registramos a presença do baterista Paulo Oliveira Rodrigues que “manipulava” um instrumento especial (parece tábua de lavar roupa, mas é na verdade um instrumento de percussão importado dos EUA).

Registramos o Paulo dando uma palhinha para os aposentados ou não Aranaldo, Ivo Balão, Toninho, Rafael e o Ademir que não existe.