Ingredientes

• 3 latas de 200 g de leite condensado

• 2 latas de leite (usa a lata do leite condensado para medir)

• 2 colheres de sopa de maisen

• 2 barras de chocolate meio amargo

• 2 caixas de 200 g de creme de leite

• 6 gemas

• 2 pacotes de castanha de caju

Preparo

Coloque o leite condensado, a maisena (derretida no leite), o leite, as gemas, e leve ao fogo médio, mexendo sem parar até engrossar. Desligue e espere esfriar, coloque o creme de leite e misture.Separe 1/3 da mistura e reserve. Derreta as barras em fogo baixo, e junte com o restante do creme.Em um refratário, coloque a metade do chocolate, leve ao congelador por 15 minutos, cubra com o creme branco, distribua a castanha do caju, e leve ao congelador por mais 10 minutos, cubra com o restante do chocolate e põe para gelar por 2 horas.