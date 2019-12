O Grupo Perla Flamenca promete colocar todo mundo para dançar durante a tarde do dia 30 de novembro, na 2ª Festa da Buleria de Curitiba. Com inspiração na tradicional Festa da Buleria que acontece todos os anos na cidade de Jerez (Espanha), o evento tem a participação de profissionais e artistas de diferentes segmentos: violão flamenco, percussão, dança e sociologia.

Buleria é o nome de um dos vários ritmos existentes dentro do gênero Flamenco. Miri Galeano, bailaora e organizadora do evento, diz que este é o som mais alegre e contagiante dentro do Flamenco. A festa terá programação intensa e para todas as idades e “não é necessário prévio conhecimento do flamenco, basta sentir o ritmo e desfrutar” ressalta Miri.

A programação completa da 1ª Festa da Buleria e a inscrição estão disponíveis site https://www.sympla.com.br.

SERVIÇO

2ª Festa da Buleria em Curitiba

Quando: 30/11

Início: 14hs

Onde: Espaço Up Live (Rua Cláudio Manoel da Costa, 623 Bom Retiro)

Quanto: R$ 40,00

Ingressos: https://www.sympla.com.br

Informações: (41) 99571-7379

Programação:

– APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO GRADUANDO NERI SCHMIDT JUNIOR DO CURSO DE BACHARELADO E LICENCIATURA EM DANÇA – UNESPAR CAMPUS CURITIBA II

14h00

– O CORPO COMO PATRIMÔNIO NO E DO FLAMENCO

Com Chari González, Miri Galeano e Jony Gonçalves.

15h00

– VIVÊNCIA POR BULERÍAS PARA INICIANTES

com Miri Galeano

(Você toca cajón ou guitarra flamenca? Venha com seu instrumento!)

16h15

– VIVÊNCIA POR BULERÍAS PARA CRIANÇAS

Com Maria Tereza Prado

16h15

– El ARTE DEL COMPÁS

Ritmo e soniquete

Com Jony Gonçalves

16h15 e 17h30

– VIVÊNCIA POR BULERÍAS

PARA ALUNOS DE FLAMENCO (TODOS OS NÍVEIS)

Ritmo + Baile com Miri Galeano e Jony Gonçalves

(Você toca cajón ou guitarra flamenca? Venha com seu instrumento!)

17h30

– GRANDE RODA DE ENERGIA POR BULERÍAS

19h45

Durante a Festa teremos comidinhas e bebidas gostosas.