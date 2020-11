Como o setor supermercadista emprega profissionais das mais variadas áreas, a feira terá palestras voltadas ao RH, Financeiro, TI, comercial, marketing, entre outras

Com aproximadamente 4.800 lojas no Paraná, o setor supermercadista gera cerca de 112 mil empregos no Estado. Por ser um segmento muito dinâmico e amplo, as vagas abrangem diversas áreas e, além dos setores operacionais, como operadores de caixa e repositores, um supermercado também possui departamentos fiscais, recursos humanos, comercial, marketing, TI, entre tantos outros. Para que todas estas áreas consigam se atualizar e se preparar para 2021, a Mercosuper Digital terá uma vasta programação de palestras, fóruns e painéis.

Um dos maiores diferenciais é que esta programação será ao vivo, o que será essencial para a sensação de imersão e para a interatividade entre os participantes. O evento acontece nos dias 18 e 19 de novembro no portal virtual mercosuper.digital. As inscrições já estão abertas e são gratuitas.

“Além de ser uma oportunidade para que todo o setor supermercadista se recicle e se profissionalize, a Mercosuper também irá beneficiar profissionais de diversas áreas do conhecimento que desejam estar preparados para o mercado e para os desdobramentos que devem acontecer nos próximos meses”, afirma o presidente da Apras, Carlos Beal.

No dia 19, às 11h, o evento terá a participação de Walter Longo, que se destaca por apresentar uma visão global das tendências de marketing, inovação e comportamento de consumo. O tema da palestra será “O Varejo do Futuro – Como errar menos e ampliar suas chances de sucesso”.

Também no dia 19, às 15h, Ricardo Cappra, famoso por seus estudos sobre ciência de dados e Big Data, vai falar que o futuro das empresas é analítico. Ele irá explicar de maneira simplificada o uso da ciência aplicada aos dados, para acelerar a implementação de cultura analítica nas organizações.

Outro participante de renome é Sergio Alvim, CEO da SA Varejo, que estará presente no dia 18, às 15h, para moderar a palestra “Como fazer o trade marketing omnichannel”, ministrada por Bruno Balduccini, Sr. Digital Omnitrade Manager. Também será realizado um debate entre os participantes e o presidente da Apras e diretor do Festval, Carlos Beal.

No dia 19, às 16h45, Romeo Deon Busarello, diretor de Marketing, Inovação e Ambientes Digitais da Tecnisa, uma das empresas mais inovadoras do mercado imobiliário, irá fazer uma palestra para que os participantes saiam com insights de inovação para as suas empresas.

A programação completa pode ser conferida no portal virtual mercosuper.digital. As palestras também ficarão gravadas para visualização posterior no espaço Auditório Secundário.

Sobre a Mercosuper Digital

Neste ano, a Mercosuper será 100% digital, realizada em uma plataforma desenvolvida para proporcionar uma experiência real aos expositores, congressistas e visitantes, que poderão interagir em um ambiente virtual e totalmente imersivo.

Para ficar o mais semelhante possível com a tradicional Mercosuper física, a versão digital terá um hall de entrada, espaço para credenciamento e um mapa da feira para facilitar a navegabilidade.

Na área dos estandes, a feira irá reunir diversas indústrias e fornecedores de serviços. Para fazer uma visita, basta clicar no estande da empresa. Lá, é possível conhecer os principais lançamentos do mercado e os demais produtos e serviços de cada um. Também é possível agendar reuniões, concretizar negócios e interagir com os representantes, que estarão à disposição dos varejistas visitantes para apresentar as condições especiais trazidas exclusivamente para a feira.

Serviço

Os interessados em participar da Mercosuper Digital já podem realizar a inscrição no portal virtual mercosuper.digital. A inscrição é gratuita e simples. Caso já tenha participado de alguma edição anterior do evento, o sistema já terá alguns dados do participante, então, basta incluir as informações que faltam. Se for a primeira vez no evento, basta preencher os campos necessários para finalizar a inscrição. Após este processo, o participante deve inserir as informações de acesso ao evento, como login e senha.